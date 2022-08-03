https://ria.ru/20220803/shos-1806898502.html

Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации

Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации - РИА Новости, 03.08.2022

Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации

Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:46

2022-08-03T12:46

2022-08-03T12:46

в мире

чжан мин

шос

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа "одного Китая" и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов", - заявил Чжан Мин, слова которого приводятся на сайте секретариата организации. По его словам, организация поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества между странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ожидается, что она покинет остров около 18.00 по местному времени (13.00 мск). Это первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

тайвань

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чжан мин, шос, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань