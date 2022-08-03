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Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации - РИА Новости, 03.08.2022
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Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации
Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации - РИА Новости, 03.08.2022
Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации
Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:46
2022-08-03T12:46
в мире
чжан мин
шос
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа "одного Китая" и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов", - заявил Чжан Мин, слова которого приводятся на сайте секретариата организации. По его словам, организация поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества между странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ожидается, что она покинет остров около 18.00 по местному времени (13.00 мск). Это первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html
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в мире, чжан мин, шос, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
12:46 03.08.2022
 
Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации

Генсек ШОС Чжан Мин выступил против внешнего вмешательства в дела стран-членов организации

© Sputnik / Зафар Халилов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа "одного Китая" и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов", - заявил Чжан Мин, слова которого приводятся на сайте секретариата организации. По его словам, организация поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества между странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.
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Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ожидается, что она покинет остров около 18.00 по местному времени (13.00 мск). Это первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
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В миреЧжан МинШОСКитайТайваньСШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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