https://ria.ru/20220803/shkoly-1807054123.html

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября - РИА Новости, 03.08.2022

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября

Школьники Белгородской области, живущие в четырёх приграничных муниципалитетах, начнут учёбу с 1 сентября в привычном формате, еще в ряде районов работа... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:42

2022-08-03T18:42

2022-08-03T18:42

белгородская область

общество

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Школьники Белгородской области, живущие в четырёх приграничных муниципалитетах, начнут учёбу с 1 сентября в привычном формате, еще в ряде районов работа учреждений образования будет ограничена, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.В начале марта 2022 года ряд школ в приграничных районах Белгородской области перешел на работу в дистанционном формате. В среду глава региона объявил о планах вернуть к привычному режиму работы все школы в четырех муниципалитетах: Ровеньском, Вейделевском, Волоконовском районах, а также Валуйском городском округе.В оставшихся приграничных муниципалитетах (Борисовском, Краснояружском, Белгородском районах и Шебекинском, Грайворонском городских округах) будет ограничена работа школ и детских садов в пятикилометровой приграничной зоне."Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями. Я надеюсь, вы согласитесь с тем, что вопрос жизни, безопасности и здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого - безусловный приоритет в нашей деятельности", - отметил Гладков.По данным региональных властей, в тех пяти муниципалитетах, где вводятся ограничения, в пятикилометровой зоне от границы находится 21 школа, в ней на текущий момент числятся 2063 школьника (дети, чьи документы уже в школе, включая первоклассников). Из этой 21 школы в 19-ти работают дошкольные группы, в них 292 воспитанника. В пятикилометровую зону попали также пять детских садов, где числится 111 воспитанников.

https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html

https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1800209052.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков