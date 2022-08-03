https://ria.ru/20220803/shkoly-1807054123.html
Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября
Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября - РИА Новости, 03.08.2022
Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября
Школьники Белгородской области, живущие в четырёх приграничных муниципалитетах, начнут учёбу с 1 сентября в привычном формате, еще в ряде районов работа... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:42
2022-08-03T18:42
2022-08-03T18:42
белгородская область
общество
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Школьники Белгородской области, живущие в четырёх приграничных муниципалитетах, начнут учёбу с 1 сентября в привычном формате, еще в ряде районов работа учреждений образования будет ограничена, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.В начале марта 2022 года ряд школ в приграничных районах Белгородской области перешел на работу в дистанционном формате. В среду глава региона объявил о планах вернуть к привычному режиму работы все школы в четырех муниципалитетах: Ровеньском, Вейделевском, Волоконовском районах, а также Валуйском городском округе.В оставшихся приграничных муниципалитетах (Борисовском, Краснояружском, Белгородском районах и Шебекинском, Грайворонском городских округах) будет ограничена работа школ и детских садов в пятикилометровой приграничной зоне."Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями. Я надеюсь, вы согласитесь с тем, что вопрос жизни, безопасности и здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого - безусловный приоритет в нашей деятельности", - отметил Гладков.По данным региональных властей, в тех пяти муниципалитетах, где вводятся ограничения, в пятикилометровой зоне от границы находится 21 школа, в ней на текущий момент числятся 2063 школьника (дети, чьи документы уже в школе, включая первоклассников). Из этой 21 школы в 19-ти работают дошкольные группы, в них 292 воспитанника. В пятикилометровую зону попали также пять детских садов, где числится 111 воспитанников.
https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html
https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1800209052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Школьники Белгородской области, живущие в четырёх приграничных муниципалитетах, начнут учёбу с 1 сентября в привычном формате, еще в ряде районов работа учреждений образования будет ограничена, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
В начале марта 2022 года ряд школ в приграничных районах Белгородской области
перешел на работу в дистанционном формате. В среду глава региона объявил о планах вернуть к привычному режиму работы все школы в четырех муниципалитетах: Ровеньском, Вейделевском, Волоконовском районах, а также Валуйском городском округе.
В оставшихся приграничных муниципалитетах (Борисовском, Краснояружском, Белгородском районах
и Шебекинском, Грайворонском городских округах) будет ограничена работа школ и детских садов в пятикилометровой приграничной зоне.
"Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями. Я надеюсь, вы согласитесь с тем, что вопрос жизни, безопасности и здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого - безусловный приоритет в нашей деятельности", - отметил Гладков.
По данным региональных властей, в тех пяти муниципалитетах, где вводятся ограничения, в пятикилометровой зоне от границы находится 21 школа, в ней на текущий момент числятся 2063 школьника (дети, чьи документы уже в школе, включая первоклассников). Из этой 21 школы в 19-ти работают дошкольные группы, в них 292 воспитанника. В пятикилометровую зону попали также пять детских садов, где числится 111 воспитанников.
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