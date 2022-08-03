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Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути"

Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути" - РИА Новости, 03.08.2022

Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути"

Голосование по запуску сервиса автобусных перевозок по требованию состоялось на сайте "Добродел". В нем приняли участие более 13,5 тысячи жителей 95 ЖК в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:32

2022-08-03T19:32

2022-08-03T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Голосование по запуску сервиса автобусных перевозок по требованию состоялось на сайте "Добродел". В нем приняли участие более 13,5 тысячи жителей 95 ЖК в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".В министерстве транспорта МО рассказали, что в голосовании участвовали жители 28 городских округов. Активнее всего голосовали в Ленинском округе, Мытищах и Красногорске."В настоящее время специалисты анализируют результаты голосования и определяют будущие маршруты для запуска сервиса", – рассказала зампред правительства Анна Кротова.Новый сервис поможет жителям ЖК быстрее добираться до метро и электричек, автобусы можно будет заказывать к нужному времени с помощью мобильного приложения. Сервис уже доступен для жителей двух ЖК в Красногорске, с его помощью совершили около тысячи поездок. Стоимость поездки составляет 41 рубль.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)