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Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути" - РИА Новости, 03.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220803/servis-1807074284.html
Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути"
Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути" - РИА Новости, 03.08.2022
Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути"
Голосование по запуску сервиса автобусных перевозок по требованию состоялось на сайте "Добродел". В нем приняли участие более 13,5 тысячи жителей 95 ЖК в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:32
2022-08-03T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Голосование по запуску сервиса автобусных перевозок по требованию состоялось на сайте "Добродел". В нем приняли участие более 13,5 тысячи жителей 95 ЖК в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".В министерстве транспорта МО рассказали, что в голосовании участвовали жители 28 городских округов. Активнее всего голосовали в Ленинском округе, Мытищах и Красногорске."В настоящее время специалисты анализируют результаты голосования и определяют будущие маршруты для запуска сервиса", – рассказала зампред правительства Анна Кротова.Новый сервис поможет жителям ЖК быстрее добираться до метро и электричек, автобусы можно будет заказывать к нужному времени с помощью мобильного приложения. Сервис уже доступен для жителей двух ЖК в Красногорске, с его помощью совершили около тысячи поездок. Стоимость поездки составляет 41 рубль.
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московская область (подмосковье)
19:32 03.08.2022
 

Более 13 тысяч жителей МО проголосовали за запуск сервиса "НамПоПути"

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Голосование по запуску сервиса автобусных перевозок по требованию состоялось на сайте "Добродел". В нем приняли участие более 13,5 тысячи жителей 95 ЖК в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
В министерстве транспорта МО рассказали, что в голосовании участвовали жители 28 городских округов. Активнее всего голосовали в Ленинском округе, Мытищах и Красногорске.
"В настоящее время специалисты анализируют результаты голосования и определяют будущие маршруты для запуска сервиса", – рассказала зампред правительства Анна Кротова.
Новый сервис поможет жителям ЖК быстрее добираться до метро и электричек, автобусы можно будет заказывать к нужному времени с помощью мобильного приложения. Сервис уже доступен для жителей двух ЖК в Красногорске, с его помощью совершили около тысячи поездок. Стоимость поездки составляет 41 рубль.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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