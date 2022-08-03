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В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции
В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции - РИА Новости, 03.08.2022
В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции
Обсуждается вопрос создания автотранспортного предприятия в Херсонской области для вывоза из региона сельхозпродукции, для автотранспорта с местными номерами... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:13
2022-08-03T14:13
2022-08-03T14:13
специальная военная операция на украине
экономика
россия
херсонская область
марат хуснуллин
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Обсуждается вопрос создания автотранспортного предприятия в Херсонской области для вывоза из региона сельхозпродукции, для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельхозпродукции из региона в Россию. По его словам, эта работа еще не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами."Мы будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым территориям, так и территориям России. И, наверное, (необходимо) создание своего автотранспортного предприятия, чтобы вывозить сельхозпродукцию", - сказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20220730/deklaratsiya-1806111147.html
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экономика, россия, херсонская область , марат хуснуллин, в мире
В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции
Хуснуллин: в Херсонской области создадут транспортную компанию для вывоза сельхозпродукции