https://ria.ru/20220803/selkhozproduktsiya-1806936008.html

В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции

В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции - РИА Новости, 03.08.2022

В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции

Обсуждается вопрос создания автотранспортного предприятия в Херсонской области для вывоза из региона сельхозпродукции, для автотранспорта с местными номерами... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:13

2022-08-03T14:13

2022-08-03T14:13

специальная военная операция на украине

экономика

россия

херсонская область

марат хуснуллин

в мире

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Обсуждается вопрос создания автотранспортного предприятия в Херсонской области для вывоза из региона сельхозпродукции, для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельхозпродукции из региона в Россию. По его словам, эта работа еще не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами."Мы будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым территориям, так и территориям России. И, наверное, (необходимо) создание своего автотранспортного предприятия, чтобы вывозить сельхозпродукцию", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20220730/deklaratsiya-1806111147.html

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экономика, россия, херсонская область , марат хуснуллин, в мире