16:01 03.08.2022 (обновлено: 17:06 03.08.2022)
Швейцария заморозила активы Сбербанка
Власти Швейцарии издали постановление о заморозке активов Сбербанка
Вход в офис Сбербанка. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии в рамках седьмого пакета санкций против России заморозили активы Сбербанка, говорится в постановлении Федерального совета государства.
"Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — замораживаются, запрещается предоставлять ему финансирование, экономические ресурсы или технические услуги. Исключения предусмотрены для обеспечения упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка", — сказано в документе.
Подчеркивается, что новые санкции вводятся из-за ситуации на Украине. Они также включают эмбарго на поставки золота и изделий из него.
Новые ограничения вступят в силу сегодня в 19:00 мск.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.