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Швейцария заморозила активы Сбербанка - РИА Новости, 03.08.2022
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Швейцария заморозила активы Сбербанка
Швейцария заморозила активы Сбербанка - РИА Новости, 03.08.2022
Швейцария заморозила активы Сбербанка
Власти Швейцарии в рамках седьмого пакета санкций против России заморозили активы Сбербанка, говорится в постановлении Федерального совета государства. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:01
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экономика
россия
сбербанк россии
швейцария
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии в рамках седьмого пакета санкций против России заморозили активы Сбербанка, говорится в постановлении Федерального совета государства.Подчеркивается, что новые санкции вводятся из-за ситуации на Украине. Они также включают эмбарго на поставки золота и изделий из него.Новые ограничения вступят в силу сегодня в 19:00 мск.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, сбербанк россии, швейцария, санкции в отношении россии
16:01 03.08.2022 (обновлено: 17:06 03.08.2022)
 
Швейцария заморозила активы Сбербанка

Власти Швейцарии издали постановление о заморозке активов Сбербанка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в офис Сбербанка
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии в рамках седьмого пакета санкций против России заморозили активы Сбербанка, говорится в постановлении Федерального совета государства.

"Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — замораживаются, запрещается предоставлять ему финансирование, экономические ресурсы или технические услуги. Исключения предусмотрены для обеспечения упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка", — сказано в документе.

Подчеркивается, что новые санкции вводятся из-за ситуации на Украине. Они также включают эмбарго на поставки золота и изделий из него.
Новые ограничения вступят в силу сегодня в 19:00 мск.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.
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