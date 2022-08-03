https://ria.ru/20220803/sberbank-1806984389.html

Швейцария заморозила активы Сбербанка

Швейцария заморозила активы Сбербанка - РИА Новости, 03.08.2022

Швейцария заморозила активы Сбербанка

Власти Швейцарии в рамках седьмого пакета санкций против России заморозили активы Сбербанка, говорится в постановлении Федерального совета государства. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:01

2022-08-03T16:01

2022-08-03T17:06

экономика

россия

сбербанк россии

швейцария

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии в рамках седьмого пакета санкций против России заморозили активы Сбербанка, говорится в постановлении Федерального совета государства.Подчеркивается, что новые санкции вводятся из-за ситуации на Украине. Они также включают эмбарго на поставки золота и изделий из него.Новые ограничения вступят в силу сегодня в 19:00 мск.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801739648.html

россия

швейцария

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сбербанк россии, швейцария, санкции в отношении россии