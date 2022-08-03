https://ria.ru/20220803/sapery-1807032303.html
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР
Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:47
2022-08-03T17:47
2022-08-03T18:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807045651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74c301df3614fd9e5374fbfa13e7cd7b.jpg
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий на территории Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.В ходе осмотра секций одного из разрушенных мостов через реку Северский Донец военнослужащие обнаружили минометную мину. В своей работе военные использовали инженерный водолазный миноискатель."Условия (работы – ред.) очень разные – одно на земле, а в воде все по-другому... Течение сильное и мешает плохая видимость", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Нептун".Для уничтожения предметов саперы-водолазы использовали накладной заряд в виде тротиловой шашки. Подрывали дистанционно с помощью подрывной машинки.Со слов военных, они регулярно прочесывают местные водоемы ЛНР и обезвреживать боеприпасы подобным образом им приходится два-три раза в неделю.
https://ria.ru/20220802/sapery-1806800550.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807045651_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6adc2a91b687ba1d0eb388d28716bdd6.jpg
Работа саперов-водолазов в ЛНР
Как саперы-водолазы разминируют водоемы в ЛНР
2022-08-03T17:47
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире
17:47 03.08.2022 (обновлено: 18:20 03.08.2022)
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР
Саперы международного противоминного центра продолжают разминирование водоемов ЛНР
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий на территории Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе осмотра секций одного из разрушенных мостов через реку Северский Донец военнослужащие обнаружили минометную мину. В своей работе военные использовали инженерный водолазный миноискатель.
"Условия (работы – ред.) очень разные – одно на земле, а в воде все по-другому... Течение сильное и мешает плохая видимость", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Нептун".
Для уничтожения предметов саперы-водолазы использовали накладной заряд в виде тротиловой шашки. Подрывали дистанционно с помощью подрывной машинки.
Со слов военных, они регулярно прочесывают местные водоемы ЛНР
и обезвреживать боеприпасы подобным образом им приходится два-три раза в неделю.