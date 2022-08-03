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Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/sapery-1807032303.html
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР
Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:47
2022-08-03T18:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий на территории Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.В ходе осмотра секций одного из разрушенных мостов через реку Северский Донец военнослужащие обнаружили минометную мину. В своей работе военные использовали инженерный водолазный миноискатель."Условия (работы – ред.) очень разные – одно на земле, а в воде все по-другому... Течение сильное и мешает плохая видимость", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Нептун".Для уничтожения предметов саперы-водолазы использовали накладной заряд в виде тротиловой шашки. Подрывали дистанционно с помощью подрывной машинки.Со слов военных, они регулярно прочесывают местные водоемы ЛНР и обезвреживать боеприпасы подобным образом им приходится два-три раза в неделю.
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Работа саперов-водолазов в ЛНР
Как саперы-водолазы разминируют водоемы в ЛНР
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луганская народная республика, в мире
17:47 03.08.2022 (обновлено: 18:20 03.08.2022)
 
Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР

Саперы международного противоминного центра продолжают разминирование водоемов ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий на территории Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе осмотра секций одного из разрушенных мостов через реку Северский Донец военнослужащие обнаружили минометную мину. В своей работе военные использовали инженерный водолазный миноискатель.
"Условия (работы – ред.) очень разные – одно на земле, а в воде все по-другому... Течение сильное и мешает плохая видимость", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Нептун".
Для уничтожения предметов саперы-водолазы использовали накладной заряд в виде тротиловой шашки. Подрывали дистанционно с помощью подрывной машинки.
Со слов военных, они регулярно прочесывают местные водоемы ЛНР и обезвреживать боеприпасы подобным образом им приходится два-три раза в неделю.
Саперы Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 21:49Специальная военная операция на Украине
Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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