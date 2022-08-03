https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806844778.html
Власти Херсонской области назвали санкции США слабостью
Власти Херсонской области назвали санкции США слабостью - РИА Новости, 03.08.2022
Власти Херсонской области назвали санкции США слабостью
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слабостью очередные санкции США против России и добавил, что американское... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:30
2022-08-03T09:30
2022-08-03T09:30
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слабостью очередные санкции США против России и добавил, что американское государство не имеет никакого отношения к модели справедливой демократии.Во вторник США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц. В список также попал сам Стремоусов и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Эти санкции стоит воспринимать как слабость", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, США - это не модель справедливой демократии, как они себя пытаются позиционировать в мире, а колониальный режим, который формировался на протяжении нескольких столетий."Попытка нас и других коллег из числа российских чиновников запугать санкциями говорит о том, что закончилось время имперских намерений", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что лично воспринимает санкции как очередное почетное звание для русского человека, имеющего и отстаивающего свою позицию."Для меня - честь - введенные санкции", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
Власти Херсонской области назвали санкции США слабостью
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал санкции США слабостью
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слабостью очередные санкции США против России и добавил, что американское государство не имеет никакого отношения к модели справедливой демократии.
Во вторник США
расширили санкции в отношении России
, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц. В список также попал сам Стремоусов и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
.
"Эти санкции стоит воспринимать как слабость", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, США - это не модель справедливой демократии, как они себя пытаются позиционировать в мире, а колониальный режим, который формировался на протяжении нескольких столетий.
"Попытка нас и других коллег из числа российских чиновников запугать санкциями говорит о том, что закончилось время имперских намерений", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что лично воспринимает санкции как очередное почетное звание для русского человека, имеющего и отстаивающего свою позицию.
"Для меня - честь - введенные санкции", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.