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Лимаренко: темы программы "Муравьев–Амурский 2030" приоритетны для Сахалина - РИА Новости, 03.08.2022
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Лимаренко: темы программы "Муравьев–Амурский 2030" приоритетны для Сахалина
Лимаренко: темы программы "Муравьев–Амурский 2030" приоритетны для Сахалина - РИА Новости, 03.08.2022
Лимаренко: темы программы "Муравьев–Амурский 2030" приоритетны для Сахалина
Программа подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев–Амурский 2030" открывает большие возможности для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:43
2022-08-03T16:59
сахалинская область
муравьев-амурский 2030
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Программа подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев–Амурский 2030" открывает большие возможности для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с Дальним Востоком и внести вклад в его развитие, считает губернатор Сахалинской области и один из наставников программы Валерий Лимаренко.Он принял участие в состоявшемся под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова расширенном заседании Совета наставников программы, участники которого обсудили итоги первых учебных модулей программы, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, а также темы проектной работы."Все заявленные темы являются системообразующими и приоритетными для Сахалинской области. Развитие этих направлений способствует повышению инвестиционного климата и качества жизни людей. В сложившейся санкционной обстановке принципиальное значение приобретает развитие промышленности. Наша задача, как наставников, создать все условия для раскрытия потенциала каждого обучающегося и вовлечь участников в реализацию реальных проектов", - привели в пресс-офисе программы слова Лимаренко.Он отметил, что одним из инструментов стимулирования инвестиционной активности являются действующие на территории Сахалинской области особые преференциальные режимы.Лимаренко также выделил проектную деятельность в рамках программы по теме "Развитие туризма в регионах Дальнего Востока", поскольку развитие туризма приобретает все большее значение для Дальнего Востока в целом и Сахалинской области, в частности."Туристическая отрасль в Сахалинской области активно развивается, и уже сейчас мы можем предложить нашим гостям интересные варианты для проведения отдыха в любое время года. Убедиться в этом и внести свои предложения участники программы "Муравьев – Амурский 2030" смогут во время поездки на Сахалин в конце августа. Надеюсь, вместе мы разработаем интересные решения с учетом сложившихся островных особенностей в сфере гостеприимства", - заключил он.
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сахалинская область, муравьев-амурский 2030
16:43 03.08.2022 (обновлено: 16:59 03.08.2022)
 

Лимаренко: темы программы "Муравьев–Амурский 2030" приоритетны для Сахалина

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сахалинской области
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Программа подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев–Амурский 2030" открывает большие возможности для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с Дальним Востоком и внести вклад в его развитие, считает губернатор Сахалинской области и один из наставников программы Валерий Лимаренко.
Он принял участие в состоявшемся под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова расширенном заседании Совета наставников программы, участники которого обсудили итоги первых учебных модулей программы, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, а также темы проектной работы.
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"Все заявленные темы являются системообразующими и приоритетными для Сахалинской области. Развитие этих направлений способствует повышению инвестиционного климата и качества жизни людей. В сложившейся санкционной обстановке принципиальное значение приобретает развитие промышленности. Наша задача, как наставников, создать все условия для раскрытия потенциала каждого обучающегося и вовлечь участников в реализацию реальных проектов", - привели в пресс-офисе программы слова Лимаренко.
Он отметил, что одним из инструментов стимулирования инвестиционной активности являются действующие на территории Сахалинской области особые преференциальные режимы.
"Кроме того, мы единственные на Дальнем Востоке присоединились к пилотному федеральному проекту "Сквозной инвестиционный поток". Его цель – сократить время и трудозатраты инвестора, облегчить взаимодействие с государством. Мы уже ведем серьезную работу в этом направлении, и нам есть чем поделиться с участниками программы", - добавил глава региона.
Лимаренко также выделил проектную деятельность в рамках программы по теме "Развитие туризма в регионах Дальнего Востока", поскольку развитие туризма приобретает все большее значение для Дальнего Востока в целом и Сахалинской области, в частности.
"Туристическая отрасль в Сахалинской области активно развивается, и уже сейчас мы можем предложить нашим гостям интересные варианты для проведения отдыха в любое время года. Убедиться в этом и внести свои предложения участники программы "Муравьев – Амурский 2030" смогут во время поездки на Сахалин в конце августа. Надеюсь, вместе мы разработаем интересные решения с учетом сложившихся островных особенностей в сфере гостеприимства", - заключил он.
 
Сахалинская областьМуравьев-Амурский 2030
 
 
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