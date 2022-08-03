https://ria.ru/20220803/sakhalin-1-1807101788.html

ExxonMobil ведет переговоры о передаче "Сахалин — 1" другой стороне

ExxonMobil ведет переговоры о передаче "Сахалин — 1" другой стороне - РИА Новости, 03.08.2022

ExxonMobil ведет переговоры о передаче "Сахалин — 1" другой стороне

Американская ExxonMobil работает над передачей операционной деятельности по проекту "Cахалин-1" другой стороне, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:57

2022-08-03T21:57

2022-08-03T21:57

экономика

сахалинская область

exxon mobil

роснефть

юрий трутнев

в мире

сша

сахалин-1

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американская ExxonMobil работает над передачей операционной деятельности по проекту "Cахалин-1" другой стороне, сообщила компания."Корпорация объявила в начале 2022 года о том, что планирует прекратить работы по проекту "Сахалин-1" ("Сахалин") и разработать шаги по выходу из предприятия. Корпорация по-прежнему уделяет особое внимание обеспечению безопасности сотрудников, производственной деятельности и окружающей среды. Корпорация соблюдает все применимые законы и санкции и в настоящее время занимается передачей операционной деятельности по проекту "Сахалин-1" другой стороне", - говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Компания не назвала в своем заявлении обозначенную другую сторону .Дочка американской ExxonMobil является оператором проекта "Сахалин-1". В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. В результате добыча нефти на "Сахалине-1" сократилась в 22 раза, из-за простоя снижается коэффициент нефтеотдачи, бюджет Сахалинской области недополучит в 2023 году до 38 миллиардов рублей, сообщал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте 30%, еще 20% у "Роснефти", 30% у японской Sodeco и 20% у индийской ONGC.

https://ria.ru/20220803/ubytki-1806736156.html

сахалинская область

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сахалинская область, exxon mobil, роснефть, юрий трутнев, в мире, сша, сахалин-1