ExxonMobil ведет переговоры о передаче "Сахалин — 1" другой стороне
ExxonMobil занимается передачей операционной деятельности по "Cахалину — 1" другой стороне
© AP Photo / Matthew Brown, File Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
© AP Photo / Matthew Brown, File
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американская ExxonMobil работает над передачей операционной деятельности по проекту "Cахалин-1" другой стороне, сообщила компания.
"Корпорация объявила в начале 2022 года о том, что планирует прекратить работы по проекту "Сахалин-1" ("Сахалин") и разработать шаги по выходу из предприятия. Корпорация по-прежнему уделяет особое внимание обеспечению безопасности сотрудников, производственной деятельности и окружающей среды. Корпорация соблюдает все применимые законы и санкции и в настоящее время занимается передачей операционной деятельности по проекту "Сахалин-1" другой стороне", - говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Компания не назвала в своем заявлении обозначенную другую сторону .
Дочка американской ExxonMobil является оператором проекта "Сахалин-1". В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. В результате добыча нефти на "Сахалине-1" сократилась в 22 раза, из-за простоя снижается коэффициент нефтеотдачи, бюджет Сахалинской области недополучит в 2023 году до 38 миллиардов рублей, сообщал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте 30%, еще 20% у "Роснефти", 30% у японской Sodeco и 20% у индийской ONGC.