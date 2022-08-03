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Мосгорсуд считает, что депутата Белоусова надо объявить в розыск - РИА Новости, 03.08.2022
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Мосгорсуд считает, что депутата Белоусова надо объявить в розыск
Мосгорсуд считает, что депутата Белоусова надо объявить в розыск - РИА Новости, 03.08.2022
Мосгорсуд считает, что депутата Белоусова надо объявить в розыск
Мосгорсуд счел необходимым объявить в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, который не пришел на оглашение приговора по делу о получении взятки в три... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:55
2022-08-03T15:56
происшествия
вадим белоусов
михаил юревич
челябинск
россия
челябинская область
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд счел необходимым объявить в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, который не пришел на оглашение приговора по делу о получении взятки в три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости."Белоусова необходимо объявить в розыск... В связи с неявкой Белоусова на провозглашение приговора при наличии оснований будут предприняты меры для объявления в розыск", - сказал судья.Один из адвокатов пояснил журналистам, что сначала суд поручит приставам узнать, не случилось ли что с Белоусовым, и, если нет, его объявят в розыск.Сегодня суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима, его соучастницу Маргариту Бутакову - к условному сроку. На обоих наложен штраф в 500 миллионов рублей. В доход государства обращены их деньги и имущество на сумму, равную размеру взятки: банковские счета, 78 квартир в Челябинске, земельные участки, нежилые помещения. Сейчас все оно находится под арестом.Судья читал приговор два дня. И если вчера ограниченный лишь подпиской о невыезде Белоусов из первых уст узнал об обвинительном приговоре, то сегодня в Мосгорсуд он уже не пришел.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20220803/deputat-1806971016.html
https://ria.ru/20220803/belousov-1806899334.html
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происшествия, вадим белоусов, михаил юревич, челябинск, россия, челябинская область, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
15:55 03.08.2022 (обновлено: 15:56 03.08.2022)
 
Мосгорсуд считает, что депутата Белоусова надо объявить в розыск

Мосгорсуд считает, что осужденного на десять лет депутата Белоусова надо объявить в розыск

© Фото : партия "Справедливая Россия"Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд счел необходимым объявить в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, который не пришел на оглашение приговора по делу о получении взятки в три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Белоусова необходимо объявить в розыск... В связи с неявкой Белоусова на провозглашение приговора при наличии оснований будут предприняты меры для объявления в розыск", - сказал судья.
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 15:33
Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии
Один из адвокатов пояснил журналистам, что сначала суд поручит приставам узнать, не случилось ли что с Белоусовым, и, если нет, его объявят в розыск.
Сегодня суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима, его соучастницу Маргариту Бутакову - к условному сроку. На обоих наложен штраф в 500 миллионов рублей. В доход государства обращены их деньги и имущество на сумму, равную размеру взятки: банковские счета, 78 квартир в Челябинске, земельные участки, нежилые помещения. Сейчас все оно находится под арестом.
Судья читал приговор два дня. И если вчера ограниченный лишь подпиской о невыезде Белоусов из первых уст узнал об обвинительном приговоре, то сегодня в Мосгорсуд он уже не пришел.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
Экс-депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:50
Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора
 
ПроисшествияВадим БелоусовМихаил ЮревичЧелябинскРоссияЧелябинская областьМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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