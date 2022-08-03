15:55 03.08.2022 (обновлено: 15:56 03.08.2022)
Мосгорсуд считает, что депутата Белоусова надо объявить в розыск
Мосгорсуд считает, что осужденного на десять лет депутата Белоусова надо объявить в розыск
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд счел необходимым объявить в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, который не пришел на оглашение приговора по делу о получении взятки в три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Белоусова необходимо объявить в розыск... В связи с неявкой Белоусова на провозглашение приговора при наличии оснований будут предприняты меры для объявления в розыск", - сказал судья.
Один из адвокатов пояснил журналистам, что сначала суд поручит приставам узнать, не случилось ли что с Белоусовым, и, если нет, его объявят в розыск.
Сегодня суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима, его соучастницу Маргариту Бутакову - к условному сроку. На обоих наложен штраф в 500 миллионов рублей. В доход государства обращены их деньги и имущество на сумму, равную размеру взятки: банковские счета, 78 квартир в Челябинске, земельные участки, нежилые помещения. Сейчас все оно находится под арестом.
Судья читал приговор два дня. И если вчера ограниченный лишь подпиской о невыезде Белоусов из первых уст узнал об обвинительном приговоре, то сегодня в Мосгорсуд он уже не пришел.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.