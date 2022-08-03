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Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины - РИА Новости, 03.08.2022
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Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины - РИА Новости, 03.08.2022
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины
РФ отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, прозвучавшие на Обзорной конференции ДНЯО, заявил на конференции замдиректора департамента... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:27
2022-08-03T05:10
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 3 авг – РИА Новости. РФ отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, прозвучавшие на Обзорной конференции ДНЯО, заявил на конференции замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Хотели бы решительно отвергнуть все прозвучавшие обвинения в наш адрес в неспровоцированной агрессии против Украины. Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, а затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса", - сказал Вишневецкий.Он напомнил, что киевские власти, подписав Минские договоренности, даже не собирались их выполнять."Ситуация на Украине дошла до своего предела, и действия России стали вынужденным ответом на бесчинства, которые там происходили, и они будут доведены до своего логического конца", - добавил он.Он пообещал дать развернутую реакцию России на инсинуации по поводу якобы угроз с ядерным оружием и действий, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
00:27 03.08.2022 (обновлено: 05:10 03.08.2022)
 
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины

МИД: Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины, звучавшие на конференции ДНЯО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 3 авг – РИА Новости. РФ отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, прозвучавшие на Обзорной конференции ДНЯО, заявил на конференции замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Хотели бы решительно отвергнуть все прозвучавшие обвинения в наш адрес в неспровоцированной агрессии против Украины. Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, а затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса", - сказал Вишневецкий.
Он напомнил, что киевские власти, подписав Минские договоренности, даже не собирались их выполнять.
"Ситуация на Украине дошла до своего предела, и действия России стали вынужденным ответом на бесчинства, которые там происходили, и они будут доведены до своего логического конца", - добавил он.
Он пообещал дать развернутую реакцию России на инсинуации по поводу якобы угроз с ядерным оружием и действий, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 23:28
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
 
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