https://ria.ru/20220803/rossiya-1806813315.html
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины - РИА Новости, 03.08.2022
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины
РФ отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, прозвучавшие на Обзорной конференции ДНЯО, заявил на конференции замдиректора департамента... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:27
2022-08-03T00:27
2022-08-03T05:10
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 3 авг – РИА Новости. РФ отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, прозвучавшие на Обзорной конференции ДНЯО, заявил на конференции замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Хотели бы решительно отвергнуть все прозвучавшие обвинения в наш адрес в неспровоцированной агрессии против Украины. Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, а затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса", - сказал Вишневецкий.Он напомнил, что киевские власти, подписав Минские договоренности, даже не собирались их выполнять."Ситуация на Украине дошла до своего предела, и действия России стали вынужденным ответом на бесчинства, которые там происходили, и они будут доведены до своего логического конца", - добавил он.Он пообещал дать развернутую реакцию России на инсинуации по поводу якобы угроз с ядерным оружием и действий, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
00:27 03.08.2022 (обновлено: 05:10 03.08.2022)
Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины
МИД: Россия отвергла обвинения в "агрессии" против Украины, звучавшие на конференции ДНЯО