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Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica - РИА Новости, 03.08.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica - РИА Новости, 03.08.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:45
2022-08-03T10:45
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство."Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.В универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета содержится информация об ограничении доступа к сайту от 26 июля.
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Дарья Буймова
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
10:45 03.08.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство.
"Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.
В универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета содержится информация об ограничении доступа к сайту от 26 июля.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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