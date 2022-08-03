https://ria.ru/20220803/roskomnadzor-1806861400.html
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica - РИА Новости, 03.08.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:45
2022-08-03T10:45
2022-08-03T10:45
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство."Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.В универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета содержится информация об ограничении доступа к сайту от 26 июля.
https://ria.ru/20220728/gazeta-1805546490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica