https://ria.ru/20220803/roskomnadzor-1806861400.html

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica - РИА Новости, 03.08.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту ShareAmerica

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:45

2022-08-03T10:45

2022-08-03T10:45

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту госдепартамента США ShareAmerica из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство."Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.В универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета содержится информация об ограничении доступа к сайту от 26 июля.

https://ria.ru/20220728/gazeta-1805546490.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)