https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html

Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев

Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду навестил в Москве росгвардейцев из республики, находящихся на лечении в военном госпитале после ранений в ходе... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:12

2022-08-03T18:12

2022-08-03T18:12

республика ингушетия

здоровье - общество

москва

россия

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НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду навестил в Москве росгвардейцев из республики, находящихся на лечении в военном госпитале после ранений в ходе специальной военной операции на Украине."Сегодня в Москве в Главном военном госпитале войск нацгвардии России навестил росгвардейцев из Ингушетии, которые проходят лечение после ранений в ходе спецоперации на Украине. Мое самое сильное желание - чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми к своим родным и близким", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что, общаясь с бойцами, еще раз убедился в их высоком боевом духе. "Они выразили готовность высоко держать честь Ингушетии и сделать все возможное, чтобы эффективно решать поставленные перед ними задачи. Хочу сказать всем участникам спецоперации – вы честь и совесть нашей республики, Ингушетия и мы вами гордимся! Со своей стороны готов постоянно оказывать им и их родным посильную помощь и поддержку", - подчеркнул Калиматов и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1806866523.html

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здоровье - общество, москва, россия, украина