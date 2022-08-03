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Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев - РИА Новости, 03.08.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html
Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев
Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду навестил в Москве росгвардейцев из республики, находящихся на лечении в военном госпитале после ранений в ходе... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:12
2022-08-03T18:12
республика ингушетия
здоровье - общество
москва
россия
украина
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НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду навестил в Москве росгвардейцев из республики, находящихся на лечении в военном госпитале после ранений в ходе специальной военной операции на Украине."Сегодня в Москве в Главном военном госпитале войск нацгвардии России навестил росгвардейцев из Ингушетии, которые проходят лечение после ранений в ходе спецоперации на Украине. Мое самое сильное желание - чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми к своим родным и близким", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что, общаясь с бойцами, еще раз убедился в их высоком боевом духе. "Они выразили готовность высоко держать честь Ингушетии и сделать все возможное, чтобы эффективно решать поставленные перед ними задачи. Хочу сказать всем участникам спецоперации – вы честь и совесть нашей республики, Ингушетия и мы вами гордимся! Со своей стороны готов постоянно оказывать им и их родным посильную помощь и поддержку", - подчеркнул Калиматов и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
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здоровье - общество, москва, россия, украина
18:12 03.08.2022
 
Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев

Глава Ингушетии Калиматов навестил находящихся на лечении в Москве раненых росгвардейцев

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Бойцы спецназа Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду навестил в Москве росгвардейцев из республики, находящихся на лечении в военном госпитале после ранений в ходе специальной военной операции на Украине.
"Сегодня в Москве в Главном военном госпитале войск нацгвардии России навестил росгвардейцев из Ингушетии, которые проходят лечение после ранений в ходе спецоперации на Украине. Мое самое сильное желание - чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми к своим родным и близким", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, общаясь с бойцами, еще раз убедился в их высоком боевом духе. "Они выразили готовность высоко держать честь Ингушетии и сделать все возможное, чтобы эффективно решать поставленные перед ними задачи. Хочу сказать всем участникам спецоперации – вы честь и совесть нашей республики, Ингушетия и мы вами гордимся! Со своей стороны готов постоянно оказывать им и их родным посильную помощь и поддержку", - подчеркнул Калиматов и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
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