https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1806866523.html
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР
Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:04
2022-08-03T11:04
2022-08-03T11:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ЛНР спецназовцы вступили в бой с диверсионной группой противника. Те отошли в лесной массив, но беспилотники отследили их и передали координаты на командный пункт."По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Добавляется, что также были найдены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 килограмма тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат.
https://ria.ru/20220802/obstrel-1806758068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР
Росгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в ЛНР