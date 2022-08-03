https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1806866523.html

Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР

Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022

Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР

Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:04

2022-08-03T11:04

2022-08-03T11:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ЛНР спецназовцы вступили в бой с диверсионной группой противника. Те отошли в лесной массив, но беспилотники отследили их и передали координаты на командный пункт."По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Добавляется, что также были найдены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 килограмма тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат.

https://ria.ru/20220802/obstrel-1806758068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире