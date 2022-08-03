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Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1806866523.html
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР
Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:04
2022-08-03T11:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ЛНР спецназовцы вступили в бой с диверсионной группой противника. Те отошли в лесной массив, но беспилотники отследили их и передали координаты на командный пункт."По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Добавляется, что также были найдены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 килограмма тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат.
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире
11:04 03.08.2022
 
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в ЛНР

Росгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ЛНР спецназовцы вступили в бой с диверсионной группой противника. Те отошли в лесной массив, но беспилотники отследили их и передали координаты на командный пункт.
"По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также были найдены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 килограмма тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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