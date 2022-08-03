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Украинские войска оборудовали склады боеприпасов в роддоме в Доброполье
Украинские войска оборудовали склады боеприпасов в роддоме в Доброполье - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска оборудовали склады боеприпасов в роддоме в Доброполье
Подразделения ВСУ оборудовали склады вооружения и боеприпасов в роддоме Доброполья в ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:34
2022-08-03T21:34
2022-08-03T22:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подразделения ВСУ оборудовали склады вооружения и боеприпасов в роддоме Доброполья в ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, доброполье (город), донецкая народная республика, донбасс, украина
21:34 03.08.2022 (обновлено: 22:30 03.08.2022)
Украинские войска оборудовали склады боеприпасов в роддоме в Доброполье
Украинские войска заняли роддом в Доброполье и удерживают рожениц в качестве живого щита