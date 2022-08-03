https://ria.ru/20220803/razmetka-1806841950.html

В Москве обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки

В Москве обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки - РИА Новости, 03.08.2022

В Москве обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки

Городские службы Москвы обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:17

2022-08-03T09:17

2022-08-03T09:17

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Новую разметку нанесли на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысила 15 тысяч погонных километров. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Мероприятия по ее нанесению проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения автотранспорта."Обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, ряд дублирующих дорожных знаков. Размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 "вафельниц"", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что работы по нанесению дорожной разметки продолжаются, они проводятся после замены дорожного полотна в рамках текущего ремонта и благоустройства.

https://ria.ru/20220802/blagoustroystvo-1806600837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва