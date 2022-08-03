https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806995554.html

Адвокат осужденного депутата Белоусова не знает, куда он исчез

Адвокат осужденного депутата Белоусова не знает, куда он исчез - РИА Новости, 03.08.2022

Адвокат осужденного депутата Белоусова не знает, куда он исчез

Защита депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей, не знает, почему он не пришел на РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:27

2022-08-03T16:27

2022-08-03T16:28

происшествия

михаил юревич

россия

челябинская область

москва

московский городской суд

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Защита депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей, не знает, почему он не пришел на приговор, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар.Судья читал приговор два дня. И если во вторник ограниченный лишь подпиской о невыезде Белоусов узнал об обвинительном приговоре, находясь в суде, то в среду в Мосгорсуд он уже не пришел. После оглашения приговора суд объявил, что считает нужным объявить Белоусова в розыск."Еще вчера вечером мы переписывались, обсуждали процессуальные вопросы. Он должен был прийти сегодня. Я не знаю, что случилось, главное, чтобы с ним все было в порядке", - отметила Айвар.В свою очередь прокурор Екатерина Фролова пояснила, что суд вынесет постановление, что Белоусов будет объявлен в розыск, дальше начнут действовать правоохранительные органы.Суд в среду приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима, его соучастницу Маргариту Бутакову - к условному сроку. На обоих наложен штраф в 500 миллионов рублей.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину он не признает. Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20220803/rozysk-1806981557.html

https://ria.ru/20220803/prigovor-1806987946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил юревич, россия, челябинская область, москва, московский городской суд, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)