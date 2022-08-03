12:46 03.08.2022 (обновлено: 12:56 03.08.2022)
В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку
В суде подтвердили, что следователь отпустил под подписку ректора РАНХиГС Мау
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау прибыл в Московский городской суд
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау прибыл в Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду снял с рассмотрения ходатайство следователя о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау: мера пресечения ему смягчена до подписки о невыезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
"Третьего августа в Тверской районный суд поступило заявление от следователя ГСУ ГУМВД по Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В.А. в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде", - сообщила собеседница агентства.
Ранее источник РИА Новости отмечал, что во вторник Мау был отпущен под подписку о невыезде и "даже может ездить на дачу", однако на тот момент официально эта информация не была подтверждена.