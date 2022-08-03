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В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку - РИА Новости, 03.08.2022
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В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку
В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку - РИА Новости, 03.08.2022
В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку
Тверской суд Москвы в среду снял с рассмотрения ходатайство следователя о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау: мера пресечения ему смягчена РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:46
2022-08-03T12:56
общество
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду снял с рассмотрения ходатайство следователя о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау: мера пресечения ему смягчена до подписки о невыезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина."Третьего августа в Тверской районный суд поступило заявление от следователя ГСУ ГУМВД по Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В.А. в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде", - сообщила собеседница агентства.Ранее источник РИА Новости отмечал, что во вторник Мау был отпущен под подписку о невыезде и "даже может ездить на дачу", однако на тот момент официально эта информация не была подтверждена.
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общество, происшествия, москва
12:46 03.08.2022 (обновлено: 12:56 03.08.2022)
 
В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку

В суде подтвердили, что следователь отпустил под подписку ректора РАНХиГС Мау

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау прибыл в Московский городской суд
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау прибыл в Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау прибыл в Московский городской суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду снял с рассмотрения ходатайство следователя о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау: мера пресечения ему смягчена до подписки о невыезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
"Третьего августа в Тверской районный суд поступило заявление от следователя ГСУ ГУМВД по Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В.А. в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде", - сообщила собеседница агентства.
Ранее источник РИА Новости отмечал, что во вторник Мау был отпущен под подписку о невыезде и "даже может ездить на дачу", однако на тот момент официально эта информация не была подтверждена.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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