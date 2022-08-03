https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806898661.html

В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку

В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку - РИА Новости, 03.08.2022

В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку

Тверской суд Москвы в среду снял с рассмотрения ходатайство следователя о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау: мера пресечения ему смягчена РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:46

2022-08-03T12:46

2022-08-03T12:56

общество

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду снял с рассмотрения ходатайство следователя о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау: мера пресечения ему смягчена до подписки о невыезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина."Третьего августа в Тверской районный суд поступило заявление от следователя ГСУ ГУМВД по Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В.А. в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде", - сообщила собеседница агентства.Ранее источник РИА Новости отмечал, что во вторник Мау был отпущен под подписку о невыезде и "даже может ездить на дачу", однако на тот момент официально эта информация не была подтверждена.

https://ria.ru/20220705/sud-1800320730.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, происшествия, москва