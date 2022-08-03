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Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде - РИА Новости, 03.08.2022
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Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде
Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде - РИА Новости, 03.08.2022
Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде
Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:22
2022-08-03T09:35
происшествия
владимир мау
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости в среду источник, близкий к следствию."Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", - сказал собеседник агентства.Между тем на днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, но теперь его должны снять с рассмотрения, отметил источник.Причины, побудившие следователя смягчить меру пресечения, не раскрываются.
https://ria.ru/20220630/mau-1799283823.html
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происшествия, владимир мау, москва
09:22 03.08.2022 (обновлено: 09:35 03.08.2022)
 
Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде

Источник: следователь отпустил ректора РАНХиГС Мау под подписку о невыезде

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости в среду источник, близкий к следствию.
"Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", - сказал собеседник агентства.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:10
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Между тем на днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, но теперь его должны снять с рассмотрения, отметил источник.
Причины, побудившие следователя смягчить меру пресечения, не раскрываются.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:39
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества
 
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