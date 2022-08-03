https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806843003.html

Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде

Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде - РИА Новости, 03.08.2022

Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде

Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:22

2022-08-03T09:22

2022-08-03T09:35

происшествия

владимир мау

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости в среду источник, близкий к следствию."Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", - сказал собеседник агентства.Между тем на днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, но теперь его должны снять с рассмотрения, отметил источник.Причины, побудившие следователя смягчить меру пресечения, не раскрываются.

https://ria.ru/20220630/mau-1799283823.html

https://ria.ru/20220705/sud-1800320730.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир мау, москва