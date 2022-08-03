09:22 03.08.2022 (обновлено: 09:35 03.08.2022)
Ректору РАНХиГС домашний арест заменили на подписку о невыезде
Источник: следователь отпустил ректора РАНХиГС Мау под подписку о невыезде
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости в среду источник, близкий к следствию.
"Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", - сказал собеседник агентства.
Между тем на днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, но теперь его должны снять с рассмотрения, отметил источник.
Причины, побудившие следователя смягчить меру пресечения, не раскрываются.