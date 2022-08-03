https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806850531.html

Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета

Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета - РИА Новости, 03.08.2022

Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета

Туроператоры увеличивают число бронирований только отелей, без перелета, сообщают РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:21

2022-08-03T15:21

2022-08-03T15:21

туризм

туризм

новости - туризм

россия

куда поехать в выходные

интурист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749470117_0:108:1010:676_1920x0_80_0_0_c2ab59b44ec7bed7486f39d8d3251bf2.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Туроператоры увеличивают число бронирований только отелей, без перелета, сообщают РИА Новости представители отрасли."На данный момент продажи только "наземки" (отелей – прим.ред.) составляют 62 процента от всех продаж. Общий рост бронирований по России в сравнении с предыдущим годом составляет 50 процентов", — заявил представитель туроператора Fun&Sun, отметив рост числа бронирования отелей в регионах с закрытыми аэропортами.Наращивают объемы гостиниц для бронирования и в "Интуристе". "Сейчас после ухода сильных иностранных конкурентов тема стала особенно актуальной", – пояснили в пресс-службе туроператора.С этим согласились и в Fun&Sun, отметив, что в первую очередь на спрос повлиял уход Booking. "Количество предложений, несомненно, выросло. С начала 2022 года в два-три раза", – пояснили в компании, подчеркнув, что работу по отдельному предложению бронирования гостиниц в России ведут с 2020 года.В Tez Tour агентству также рассказали, что уход с российского рынка компании Booking.com оказал влияние на количество бронирований. Там сообщили, что сегодня в туроператоре уже готовы предложить туристам 12 тысяч отелей в России. "На внутреннем направлении туристы чаще бронируют отдельно проживание, чем комплексные продукты, так как по стране можно легко передвигаться самостоятельно, выбрав удобный вид транспорта. При этом в структуре продаж также присутствует немалая доля полных турпакетов", – заключили в компании.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

https://ria.ru/20220803/oteli-1806927952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, россия, куда поехать в выходные, интурист