https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806850531.html
Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета
Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета - РИА Новости, 03.08.2022
Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета
Туроператоры увеличивают число бронирований только отелей, без перелета, сообщают РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:21
2022-08-03T15:21
2022-08-03T15:21
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Туроператоры увеличивают число бронирований только отелей, без перелета, сообщают РИА Новости представители отрасли."На данный момент продажи только "наземки" (отелей – прим.ред.) составляют 62 процента от всех продаж. Общий рост бронирований по России в сравнении с предыдущим годом составляет 50 процентов", — заявил представитель туроператора Fun&Sun, отметив рост числа бронирования отелей в регионах с закрытыми аэропортами.Наращивают объемы гостиниц для бронирования и в "Интуристе". "Сейчас после ухода сильных иностранных конкурентов тема стала особенно актуальной", – пояснили в пресс-службе туроператора.С этим согласились и в Fun&Sun, отметив, что в первую очередь на спрос повлиял уход Booking. "Количество предложений, несомненно, выросло. С начала 2022 года в два-три раза", – пояснили в компании, подчеркнув, что работу по отдельному предложению бронирования гостиниц в России ведут с 2020 года.В Tez Tour агентству также рассказали, что уход с российского рынка компании Booking.com оказал влияние на количество бронирований. Там сообщили, что сегодня в туроператоре уже готовы предложить туристам 12 тысяч отелей в России. "На внутреннем направлении туристы чаще бронируют отдельно проживание, чем комплексные продукты, так как по стране можно легко передвигаться самостоятельно, выбрав удобный вид транспорта. При этом в структуре продаж также присутствует немалая доля полных турпакетов", – заключили в компании.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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туризм, новости - туризм, россия, куда поехать в выходные, интурист
Туристы стали чаще покупать путевки по России без перелета
Туры по России с бронированием только отелей стали популярнее почти на 50 процентов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Туроператоры увеличивают число бронирований только отелей, без перелета, сообщают РИА Новости представители отрасли.
"На данный момент продажи только "наземки" (отелей – прим.ред.) составляют 62 процента от всех продаж. Общий рост бронирований по России в сравнении с предыдущим годом составляет 50 процентов", — заявил представитель туроператора Fun&Sun, отметив рост числа бронирования отелей в регионах с закрытыми аэропортами.
Наращивают объемы гостиниц для бронирования и в "Интуристе". "Сейчас после ухода сильных иностранных конкурентов тема стала особенно актуальной", – пояснили в пресс-службе туроператора.
С этим согласились и в Fun&Sun, отметив, что в первую очередь на спрос повлиял уход Booking. "Количество предложений, несомненно, выросло. С начала 2022 года в два-три раза", – пояснили в компании, подчеркнув, что работу по отдельному предложению бронирования гостиниц в России ведут с 2020 года.
В Tez Tour агентству также рассказали, что уход с российского рынка компании Booking.com оказал влияние на количество бронирований. Там сообщили, что сегодня в туроператоре уже готовы предложить туристам 12 тысяч отелей в России.
"На внутреннем направлении туристы чаще бронируют отдельно проживание, чем комплексные продукты, так как по стране можно легко передвигаться самостоятельно, выбрав удобный вид транспорта. При этом в структуре продаж также присутствует немалая доля полных турпакетов", – заключили в компании.