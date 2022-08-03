Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье откроют два крупных производства - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20220803/proizvodstvo-1807046789.html
На Ставрополье откроют два крупных производства
На Ставрополье откроют два крупных производства - РИА Новости, 03.08.2022
На Ставрополье откроют два крупных производства
На территории Минераловодского городского округа Ставропольского края начнут работу два производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:30
2022-08-03T18:30
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28015/57/280155785_0:174:2940:1828_1920x0_80_0_0_12fce23dfff40e11a93b7b60e3f527dc.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. На территории Минераловодского городского округа Ставропольского края начнут работу два производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.По его словам, для этого будет построен новый модуль площадью 25 тысяч квадратных метров, состоящий из четырех производственных линий, складских, вспомогательных и иных помещений. Предполагается, что на новом объекте, который начнет выпуск продукции в 2026 году, будут работать 105 человек.Он пояснил, что в планах производителя – выпускать в день около четырех тысяч литров дистиллята солодового и до десяти тысяч литров зернового дистиллята.
https://ria.ru/20220801/stavropole-1806450574.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28015/57/280155785_137:0:2804:2000_1920x0_80_0_0_a3e38081b53fcd445db3e1e00d821945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров, экономика, ставропольский край
18:30 03.08.2022
 

На Ставрополье откроют два крупных производства

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЦех розлива минеральной воды. Архивное фото
Цех розлива минеральной воды. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. На территории Минераловодского городского округа Ставропольского края начнут работу два производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Так, одно из крупнейших предприятий региона по производству безалкогольных напитков и розливу питьевой и минеральной воды – ЗАО "ВК "Старый источник" - намерено расширить производство и увеличить общее количество производимой и реализуемой продукции до 500 миллионов бутылок в год, что в два раза больше, чем на сегодняшний день. Сумма инвестиций в проект - два миллиарда рублей", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, для этого будет построен новый модуль площадью 25 тысяч квадратных метров, состоящий из четырех производственных линий, складских, вспомогательных и иных помещений. Предполагается, что на новом объекте, который начнет выпуск продукции в 2026 году, будут работать 105 человек.
Рабочий на предприятии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:08Ставропольский край
Две новые особые экономические зоны создадут в Ставрополье
"Второй крупный проект касается импортозамещения крепких алкогольных напитков: виски солодового выдержанного, виски зернового выдержанного, джина, бурбона. Строительство завода по выпуску качественных дистиллятов практически завершено. Уже закуплено необходимое технологическое оборудование, ведется его монтаж и обвязка. Инвестиционная емкость проекта – 1,4 миллиарда рублей. Будет создано около 50 новых рабочих мест", – отметил представитель пресс-службы.
Он пояснил, что в планах производителя – выпускать в день около четырех тысяч литров дистиллята солодового и до десяти тысяч литров зернового дистиллята.
"Реализация только этих двух крупных проектов позволит создать более 150 рабочих мест, увеличить налоговые отчисления в бюджет региона, расширить географию поставок, нарастить объемы отгрузок, в том числе, на экспорт. Сейчас по поручению губернатора края Владимира Владимирова комитет прорабатывает вопрос подключения объектов к необходимым коммуникациям и объектам энерго- и ресурсоснабжающей инфраструктуры. В дальнейшем будем содействовать в создании надежных каналов сбыта продукции", - отметил глава комитета Денис Полюбин.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировЭкономикаСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала