https://ria.ru/20220803/proizvodstvo-1807046789.html

На Ставрополье откроют два крупных производства

На Ставрополье откроют два крупных производства - РИА Новости, 03.08.2022

На Ставрополье откроют два крупных производства

На территории Минераловодского городского округа Ставропольского края начнут работу два производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:30

2022-08-03T18:30

2022-08-03T18:30

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. На территории Минераловодского городского округа Ставропольского края начнут работу два производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.По его словам, для этого будет построен новый модуль площадью 25 тысяч квадратных метров, состоящий из четырех производственных линий, складских, вспомогательных и иных помещений. Предполагается, что на новом объекте, который начнет выпуск продукции в 2026 году, будут работать 105 человек.Он пояснил, что в планах производителя – выпускать в день около четырех тысяч литров дистиллята солодового и до десяти тысяч литров зернового дистиллята.

https://ria.ru/20220801/stavropole-1806450574.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир владимиров, экономика, ставропольский край