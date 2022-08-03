На Ставрополье откроют два крупных производства
СТАВРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. На территории Минераловодского городского округа Ставропольского края начнут работу два производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Так, одно из крупнейших предприятий региона по производству безалкогольных напитков и розливу питьевой и минеральной воды – ЗАО "ВК "Старый источник" - намерено расширить производство и увеличить общее количество производимой и реализуемой продукции до 500 миллионов бутылок в год, что в два раза больше, чем на сегодняшний день. Сумма инвестиций в проект - два миллиарда рублей", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, для этого будет построен новый модуль площадью 25 тысяч квадратных метров, состоящий из четырех производственных линий, складских, вспомогательных и иных помещений. Предполагается, что на новом объекте, который начнет выпуск продукции в 2026 году, будут работать 105 человек.
"Второй крупный проект касается импортозамещения крепких алкогольных напитков: виски солодового выдержанного, виски зернового выдержанного, джина, бурбона. Строительство завода по выпуску качественных дистиллятов практически завершено. Уже закуплено необходимое технологическое оборудование, ведется его монтаж и обвязка. Инвестиционная емкость проекта – 1,4 миллиарда рублей. Будет создано около 50 новых рабочих мест", – отметил представитель пресс-службы.
Он пояснил, что в планах производителя – выпускать в день около четырех тысяч литров дистиллята солодового и до десяти тысяч литров зернового дистиллята.
"Реализация только этих двух крупных проектов позволит создать более 150 рабочих мест, увеличить налоговые отчисления в бюджет региона, расширить географию поставок, нарастить объемы отгрузок, в том числе, на экспорт. Сейчас по поручению губернатора края Владимира Владимирова комитет прорабатывает вопрос подключения объектов к необходимым коммуникациям и объектам энерго- и ресурсоснабжающей инфраструктуры. В дальнейшем будем содействовать в создании надежных каналов сбыта продукции", - отметил глава комитета Денис Полюбин.