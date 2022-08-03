https://ria.ru/20220803/produkty-1806878946.html

Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%

Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9% - РИА Новости, 03.08.2022

Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%

В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:40

2022-08-03T11:40

2022-08-03T11:40

тамбовская область

максим егоров

экономика

продукты

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ТАМБОВ, 3 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.Так, производство кисломолочной продукции выросло в 2,5 раза. Рост связан с увеличением спроса на товары тамбовских производителей. При необходимости выпуск продукции может быть увеличен.Кроме того, за первое полугодие 2022 года в 2,3 раза больше произведено сахара – почти 70 тысяч тонн. Причина роста - увеличение переходящего остатка сахарной свеклы 2021 года, а также производство сахара из мелассы в больших, чем в 2021 году, объемах.Почти в 1,5 раза выросло производство молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, на 12% - мясных полуфабрикатов.

https://ria.ru/20220624/predprinimateli-1797982929.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, экономика, продукты