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Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%
Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9% - РИА Новости, 03.08.2022
Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%
В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:40
2022-08-03T11:40
2022-08-03T11:40
тамбовская область
максим егоров
экономика
продукты
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ТАМБОВ, 3 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.Так, производство кисломолочной продукции выросло в 2,5 раза. Рост связан с увеличением спроса на товары тамбовских производителей. При необходимости выпуск продукции может быть увеличен.Кроме того, за первое полугодие 2022 года в 2,3 раза больше произведено сахара – почти 70 тысяч тонн. Причина роста - увеличение переходящего остатка сахарной свеклы 2021 года, а также производство сахара из мелассы в больших, чем в 2021 году, объемах.Почти в 1,5 раза выросло производство молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, на 12% - мясных полуфабрикатов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, экономика, продукты
ТАМБОВ, 3 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Так, производство кисломолочной продукции выросло в 2,5 раза. Рост связан с увеличением спроса на товары тамбовских производителей. При необходимости выпуск продукции может быть увеличен.
Кроме того, за первое полугодие 2022 года в 2,3 раза больше произведено сахара
– почти 70 тысяч тонн. Причина роста - увеличение переходящего остатка сахарной свеклы 2021 года, а также производство сахара из мелассы в больших, чем в 2021 году, объемах.
Почти в 1,5 раза выросло производство молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, на 12% - мясных полуфабрикатов.
"Все предприятия пищевой отрасли Тамбовщины работают стабильно. Есть необходимое сырье для производства продуктов питания. Наша область продолжает обеспечивать продовольственную безопасность не только тамбовчан, но и жителей других регионов России. Значительные объемы продовольствия мы отправляем за пределы страны", - отметил временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров.