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Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9% - РИА Новости, 03.08.2022
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Тамбовская область
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Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%
Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9% - РИА Новости, 03.08.2022
Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%
В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:40
2022-08-03T11:40
тамбовская область
максим егоров
экономика
продукты
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ТАМБОВ, 3 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.Так, производство кисломолочной продукции выросло в 2,5 раза. Рост связан с увеличением спроса на товары тамбовских производителей. При необходимости выпуск продукции может быть увеличен.Кроме того, за первое полугодие 2022 года в 2,3 раза больше произведено сахара – почти 70 тысяч тонн. Причина роста - увеличение переходящего остатка сахарной свеклы 2021 года, а также производство сахара из мелассы в больших, чем в 2021 году, объемах.Почти в 1,5 раза выросло производство молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, на 12% - мясных полуфабрикатов.
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максим егоров, экономика, продукты
11:40 03.08.2022
 

Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белый сахар на полке в одном из магазинов
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ТАМБОВ, 3 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июне 2022 года почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Так, производство кисломолочной продукции выросло в 2,5 раза. Рост связан с увеличением спроса на товары тамбовских производителей. При необходимости выпуск продукции может быть увеличен.
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Кроме того, за первое полугодие 2022 года в 2,3 раза больше произведено сахара – почти 70 тысяч тонн. Причина роста - увеличение переходящего остатка сахарной свеклы 2021 года, а также производство сахара из мелассы в больших, чем в 2021 году, объемах.
Почти в 1,5 раза выросло производство молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, на 12% - мясных полуфабрикатов.
"Все предприятия пищевой отрасли Тамбовщины работают стабильно. Есть необходимое сырье для производства продуктов питания. Наша область продолжает обеспечивать продовольственную безопасность не только тамбовчан, но и жителей других регионов России. Значительные объемы продовольствия мы отправляем за пределы страны", - отметил временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровЭкономикаПродукты
 
 
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