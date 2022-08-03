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Парламент Италии проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
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Парламент Италии проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Италии проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
Парламент Италии проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО
Сенат итальянского парламента в среду проголосовал за ратификацию протоколов, предусматривающих присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:48
2022-08-03T17:49
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
парламент италии
италия
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Сенат итальянского парламента в среду проголосовал за ратификацию протоколов, предусматривающих присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.За ратификацию этих документов высказались 202 члена палаты, 13 сенаторов проголосовали против, двое воздержались.Во вторник законопроект, санкционирующий ратификацию протоколов, одобрила Палата депутатов парламента Италии.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато, парламент италии, италия
17:48 03.08.2022 (обновлено: 17:49 03.08.2022)
 
Парламент Италии проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат итальянского парламента проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 3 авг – РИА Новости. Сенат итальянского парламента в среду проголосовал за ратификацию протоколов, предусматривающих присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.
За ратификацию этих документов высказались 202 члена палаты, 13 сенаторов проголосовали против, двое воздержались.
Во вторник законопроект, санкционирующий ратификацию протоколов, одобрила Палата депутатов парламента Италии.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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