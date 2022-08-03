https://ria.ru/20220803/prigovor-1806987946.html
Защита депутата Белоусова обжалует приговор по делу о взяточничестве
Защита депутата Белоусова обжалует приговор по делу о взяточничестве - РИА Новости, 03.08.2022
Защита депутата Белоусова обжалует приговор по делу о взяточничестве
Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжалует приговор Мосгорсуда, который назначил ему десять лет колонии по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:08
2022-08-03T16:08
2022-08-03T16:11
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжалует приговор Мосгорсуда, который назначил ему десять лет колонии по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей."Конечно, обжалуем приговор. И постановление о розыске, когда его вынесут", - сказала РИА Новости адвокат Людмила Айвар.Сегодня суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима, его соучастницу Маргариту Бутакову - к условному сроку. На обоих наложен штраф в 500 миллионов рублей.Судья читал приговор два дня. И если вчера ограниченный лишь подпиской о невыезде Белоусов из первых уст узнал об обвинительном приговоре, то сегодня в Мосгорсуд он уже не пришел.Мосгорсуд после оглашения объявил, что считает нужным объявить Белоусова в розыск.
https://ria.ru/20220803/rozysk-1806981557.html
https://ria.ru/20220803/belousov-1806899334.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия
16:08 03.08.2022 (обновлено: 16:11 03.08.2022)
Защита депутата Белоусова обжалует приговор по делу о взяточничестве
Защита депутата Белоусова обжалует приговор Мосгорсуда по делу о взяточничестве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжалует приговор Мосгорсуда, который назначил ему десять лет колонии по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей.
"Конечно, обжалуем приговор. И постановление о розыске, когда его вынесут", - сказала РИА Новости адвокат Людмила Айвар.
Сегодня суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима, его соучастницу Маргариту Бутакову - к условному сроку. На обоих наложен штраф в 500 миллионов рублей.
Судья читал приговор два дня. И если вчера ограниченный лишь подпиской о невыезде Белоусов из первых уст узнал об обвинительном приговоре, то сегодня в Мосгорсуд он уже не пришел.
Мосгорсуд после оглашения объявил, что считает нужным объявить Белоусова в розыск.