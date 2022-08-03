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Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали
Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 03.08.2022
Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали
Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:40
2022-08-03T21:40
2022-08-03T22:13
происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
ozon
московская область (подмосковье)
истра
татьяна витушева
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Локализация в 21.17 на площади 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичного главка МЧС также уточняется, что на очаг пожара вертолетами было выполнено 103 слива воды. Это соответствует примерно 515 тоннам воды."В настоящий момент продолжается проливка здания и тушение отдельных очагов возгорания. Задействованные силы и средства – это 24 пожарных расчёта, порядка 30 водовозных машин, 100 человек личного состава", - написала в своём Telegram-канале глава округа Истра Татьяна Витушева.
московская область (подмосковье)
истра
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На складе Озон обрушилась стена из-за пожара
Часть стены обрушилась на горящем в Подмосковье складе Ozon, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-08-03T21:40
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, ozon, московская область (подмосковье), истра, видео, татьяна витушева, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:40 03.08.2022 (обновлено: 22:13 03.08.2022)
Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали
Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров