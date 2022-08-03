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Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 03.08.2022

Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:40

2022-08-03T21:40

2022-08-03T22:13

происшествия

пожар на складе ozon в подмосковье

ozon

московская область (подмосковье)

истра

татьяна витушева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Локализация в 21.17 на площади 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичного главка МЧС также уточняется, что на очаг пожара вертолетами было выполнено 103 слива воды. Это соответствует примерно 515 тоннам воды."В настоящий момент продолжается проливка здания и тушение отдельных очагов возгорания. Задействованные силы и средства – это 24 пожарных расчёта, порядка 30 водовозных машин, 100 человек личного состава", - написала в своём Telegram-канале глава округа Истра Татьяна Витушева.

московская область (подмосковье)

истра

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На складе Озон обрушилась стена из-за пожара Часть стены обрушилась на горящем в Подмосковье складе Ozon, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-08-03T21:40 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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