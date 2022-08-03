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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 03.08.2022

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров

Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:40

2022-08-03T19:40

2022-08-03T19:40

происшествия

московская область (подмосковье)

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИСТРА (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости. Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин."Возгорание по площади составляет 55 тысяч квадратных метров", - рассказал он.Ранее, по данным МЧС, площадь составляла 50 тысяч "квадратов".Он добавил, что угроза распространения огня будет снята в ближайшее время. По его словам, в скором времени может быть объявлена локализация.

московская область (подмосковье)

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2022-08-03T19:40 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)