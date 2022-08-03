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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 03.08.2022
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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 03.08.2022
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:40
2022-08-03T19:40
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИСТРА (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости. Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин."Возгорание по площади составляет 55 тысяч квадратных метров", - рассказал он.Ранее, по данным МЧС, площадь составляла 50 тысяч "квадратов".Он добавил, что угроза распространения огня будет снята в ближайшее время. По его словам, в скором времени может быть объявлена локализация.
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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье
Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах
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происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
ИСТРА (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости. Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.
2022-08-03T19:40
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19:40 03.08.2022
 
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров

ГУ МЧС: площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 55 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди наблюдают за пожаром на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Люди наблюдают за пожаром на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Люди наблюдают за пожаром на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Читать ria.ru в
ИСТРА (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости. Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.
"Возгорание по площади составляет 55 тысяч квадратных метров", - рассказал он.
Ранее, по данным МЧС, площадь составляла 50 тысяч "квадратов".
Он добавил, что угроза распространения огня будет снята в ближайшее время. По его словам, в скором времени может быть объявлена локализация.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)OzonПожар на складе Ozon в ПодмосковьеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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