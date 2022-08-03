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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 03.08.2022
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:40
2022-08-03T19:40
2022-08-03T19:40
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИСТРА (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости. Возгорание на складе Ozon в Подмосковье происходит на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин."Возгорание по площади составляет 55 тысяч квадратных метров", - рассказал он.Ранее, по данным МЧС, площадь составляла 50 тысяч "квадратов".Он добавил, что угроза распространения огня будет снята в ближайшее время. По его словам, в скором времени может быть объявлена локализация.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье
Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах
2022-08-03T19:40
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
ГУ МЧС: площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 55 тысяч квадратных метров