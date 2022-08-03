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Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon
Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon
Часть стены горящего склада интернет-магазина Ozon в Подмосковье обрушилась, крупный пожар продолжается, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:09
2022-08-03T19:09
2022-08-03T19:50
московская область (подмосковье)
ozon
происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
истринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИСТРА, 3 авг - РИА Новости. Часть стены горящего склада интернет-магазина Ozon в Подмосковье обрушилась, крупный пожар продолжается, передаёт корреспондент РИА Новости.Обрушение части стены произошло в здании, откуда виднелось пламя. После этого поднялся белый дым.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
московская область (подмосковье)
истринский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На складе Озон обрушилась стена из-за пожара
Часть стены обрушилась на горящем в Подмосковье складе Ozon, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-08-03T19:09
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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье
Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах
2022-08-03T19:09
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ozon, происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), видео
19:09 03.08.2022 (обновлено: 19:50 03.08.2022)
Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon
На горящем в Подмосковье складе Ozon обрушилась часть стены