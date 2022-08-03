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Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon

Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

Обрушилась часть стены горящего в Подмосковье склада Ozon

Часть стены горящего склада интернет-магазина Ozon в Подмосковье обрушилась, крупный пожар продолжается, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:09

2022-08-03T19:09

2022-08-03T19:50

московская область (подмосковье)

ozon

происшествия

пожар на складе ozon в подмосковье

истринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИСТРА, 3 авг - РИА Новости. Часть стены горящего склада интернет-магазина Ozon в Подмосковье обрушилась, крупный пожар продолжается, передаёт корреспондент РИА Новости.Обрушение части стены произошло в здании, откуда виднелось пламя. После этого поднялся белый дым.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

московская область (подмосковье)

истринский район

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На складе Озон обрушилась стена из-за пожара Часть стены обрушилась на горящем в Подмосковье складе Ozon, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-08-03T19:09 true PT0M10S

Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2022-08-03T19:09 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), ozon, происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), видео