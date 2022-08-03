https://ria.ru/20220803/pozhar-1807056105.html

МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon

МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon

Противопожарное водоснабжение на складе Ozon в Подмосковье оказалось в неудовлетворительном состоянии, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:46

2022-08-03T18:46

2022-08-03T18:46

происшествия

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

истринский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Противопожарное водоснабжение на складе Ozon в Подмосковье оказалось в неудовлетворительном состоянии, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян."Что касается противопожарного водоснабжения, то оно в крайне неудовлетворительном состоянии. Расчетное наверняка здесь было – на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за 4 километра, за 1,5-4 километра из водоемов", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, истринский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх