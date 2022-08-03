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МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
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МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon
МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon
Противопожарное водоснабжение на складе Ozon в Подмосковье оказалось в неудовлетворительном состоянии, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:46
2022-08-03T18:46
происшествия
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
истринский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жкх
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Противопожарное водоснабжение на складе Ozon в Подмосковье оказалось в неудовлетворительном состоянии, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян."Что касается противопожарного водоснабжения, то оно в крайне неудовлетворительном состоянии. Расчетное наверняка здесь было – на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за 4 километра, за 1,5-4 километра из водоемов", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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истринский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, истринский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
18:46 03.08.2022
 
МЧС раскритиковало состояние противопожарного водоснабжения на складе Ozon

Чуприян: противопожарное водоснабжение на складе Ozon в неудовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Противопожарное водоснабжение на складе Ozon в Подмосковье оказалось в неудовлетворительном состоянии, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Что касается противопожарного водоснабжения, то оно в крайне неудовлетворительном состоянии. Расчетное наверняка здесь было – на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за 4 километра, за 1,5-4 километра из водоемов", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 16:40
При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек
 
ПроисшествияOzonПожар на складе Ozon в ПодмосковьеИстринский районМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖКХ
 
 
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