https://ria.ru/20220803/pozhar-1807045866.html

На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота

На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота - РИА Новости, 03.08.2022

На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота

На месте пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области фиксировалось повышение концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола, сообщили РИА... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:15

2022-08-03T18:15

2022-08-03T18:19

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

истринский район

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На месте пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области фиксировалось повышение концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров."По результатам исследований при штилевых условиях в 15.10 03.08.2022 по адресу: с. Петровское, д.95, фиксировались повышенные концентрации диоксида азота 0,4 ПДКм.р., оксида азота 0,3 ПДКм.р., стирола 0,4 ПДКм.р.", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, истринский район, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)