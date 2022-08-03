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На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота
На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота - РИА Новости, 03.08.2022
На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота
На месте пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области фиксировалось повышение концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола, сообщили РИА... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:15
2022-08-03T18:15
2022-08-03T18:19
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
истринский район
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На месте пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области фиксировалось повышение концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров."По результатам исследований при штилевых условиях в 15.10 03.08.2022 по адресу: с. Петровское, д.95, фиксировались повышенные концентрации диоксида азота 0,4 ПДКм.р., оксида азота 0,3 ПДКм.р., стирола 0,4 ПДКм.р.", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html
истринский район
московская область (подмосковье)
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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, истринский район, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
18:15 03.08.2022 (обновлено: 18:19 03.08.2022)
На загоревшемся складе Ozon зафиксировали повышенный уровень диоксида азота
На месте пожара на складе Ozon зафиксировали повышенные концентрации диоксида азота