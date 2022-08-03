https://ria.ru/20220803/pozhar-1807020545.html

Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ

Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ - РИА Новости, 03.08.2022

Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ

Огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с ГСМ, тогда их спасти не удастся, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:19

2022-08-03T17:19

2022-08-03T17:25

пожар на складе ozon в подмосковье

ozon

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с ГСМ, тогда их спасти не удастся, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян."В целом площадь складского помещения - 100 тысяч квадратных метров. Она разделена на отсеки, в том числе и на противопожарные. Но ни один противопожарный отсек не сдержал натиска огня. На втором и третьем этажах плотное задымление, высокая температура… Дальше там (на складах - ред.) горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Если туда дойдет, склады мы с вами не удержим", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/ozon-1807003055.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пожар на складе ozon в подмосковье, ozon, московская область (подмосковье)