https://ria.ru/20220803/pozhar-1807020545.html
Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ
Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ - РИА Новости, 03.08.2022
Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ
Огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с ГСМ, тогда их спасти не удастся, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:19
2022-08-03T17:19
2022-08-03T17:25
пожар на складе ozon в подмосковье
ozon
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003961_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_9395bc5ffc9e4a55954d05d77a28b9b4.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с ГСМ, тогда их спасти не удастся, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян."В целом площадь складского помещения - 100 тысяч квадратных метров. Она разделена на отсеки, в том числе и на противопожарные. Но ни один противопожарный отсек не сдержал натиска огня. На втором и третьем этажах плотное задымление, высокая температура… Дальше там (на складах - ред.) горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Если туда дойдет, склады мы с вами не удержим", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/ozon-1807003055.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003961_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_750459fd6ce5954fcf5649884c9e4d3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на складе ozon в подмосковье, ozon, московская область (подмосковье)
17:19 03.08.2022 (обновлено: 17:25 03.08.2022)
Огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ
МЧС: огонь на складе Ozon в Подмосковье может добраться до помещений с ГСМ