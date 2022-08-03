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Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
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Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon
Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon
Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:48
2022-08-03T16:48
происшествия
ми-8 амтш
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара в настоящее время привлечены более 150 человек и порядка 40 единиц техники.
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происшествия, ми-8 амтш, пожар на складе ozon в подмосковье
16:48 03.08.2022
 
Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon

Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожара в настоящее время привлечены более 150 человек и порядка 40 единиц техники.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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ПроисшествияМи-8 АМТШПожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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