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Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon
Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon
Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:48
2022-08-03T16:48
2022-08-03T16:48
происшествия
ми-8 амтш
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара в настоящее время привлечены более 150 человек и порядка 40 единиц техники.
https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html
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происшествия, ми-8 амтш, пожар на складе ozon в подмосковье
Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon
Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре