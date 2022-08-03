https://ria.ru/20220803/pozhar-1807004963.html

Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon

Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

Третий вертолет вылетел для тушения пожара на складе Ozon

Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:48

2022-08-03T16:48

2022-08-03T16:48

происшествия

ми-8 амтш

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий вертолет вылетел для тушения крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, борьбу с огнем ведут более 150 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара в настоящее время привлечены более 150 человек и порядка 40 единиц техники.

https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ми-8 амтш, пожар на складе ozon в подмосковье