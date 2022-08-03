https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001583.html

Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог

Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог - РИА Новости, 03.08.2022

Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог

Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара на складе Ozon в подмосковном Истринском районе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:41

2022-08-03T16:41

2022-08-03T17:45

происшествия

пожар на складе ozon в подмосковье

ozon

истринский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара на складе Ozon в подмосковном Истринском районе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Основная версия - поджог", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Ранее экстренные службы называли основными версиями как поджог, так и неисправность электрооборудования.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T16:41 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, ozon, истринский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)