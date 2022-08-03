https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001583.html
Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог
Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог - РИА Новости, 03.08.2022
Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог
Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара на складе Ozon в подмосковном Истринском районе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:41
2022-08-03T16:41
2022-08-03T17:45
происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
ozon
истринский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара на складе Ozon в подмосковном Истринском районе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Основная версия - поджог", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Ранее экстренные службы называли основными версиями как поджог, так и неисправность электрооборудования.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html
истринский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T16:41
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, ozon, истринский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:41 03.08.2022 (обновлено: 17:45 03.08.2022)
Основной версией пожара на складе Ozon считают поджог
Экстренные службы рассматривают поджог как основную версию пожара на складе Ozon