https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек

При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 03.08.2022

При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек

Один человек погиб и еще 13 пострадали, по уточненным данным, в результате крупного пожара на складе компании Ozon в подмосковной Истре. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:40

2022-08-03T16:40

2022-08-03T18:25

происшествия

пожар на складе ozon в подмосковье

московская область (подмосковье)

россия

альфастрахование

ингосстрах

андрей воробьев

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один человек погиб и еще 13 пострадали, по уточненным данным, в результате крупного пожара на складе компании Ozon в подмосковной Истре.Собеседник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.В свою очередь, Ozon утверждает, что у компании пока нет официальных подтверждений о погибшем. Также ее представители заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, здание спасти не получится.При этом называть причины инцидента он не стал, призвав дождаться заключения специалистов. Также Воробьев отметил, что местонахождение еще двух человек неизвестно. По его словам, в регионе проверят другие объекты на предмет пожарной безопасности.Также МЧС допустило, что огонь может перекинуться на склады с ГСМ. Как отметил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания.Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20220803/ubytki-1806997527.html

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806985022.html

https://ria.ru/20220803/ozon-1806946098.html

https://ria.ru/20220803/ozon-1806952886.html

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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2022-08-03T16:40 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, московская область (подмосковье), россия, альфастрахование, ингосстрах, андрей воробьев, коммерческая недвижимость, александр чуприян