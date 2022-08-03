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При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 03.08.2022
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При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек
При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 03.08.2022
При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек
Один человек погиб и еще 13 пострадали, по уточненным данным, в результате крупного пожара на складе компании Ozon в подмосковной Истре. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:40
2022-08-03T18:25
происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
московская область (подмосковье)
россия
альфастрахование
ингосстрах
андрей воробьев
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один человек погиб и еще 13 пострадали, по уточненным данным, в результате крупного пожара на складе компании Ozon в подмосковной Истре.Собеседник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.В свою очередь, Ozon утверждает, что у компании пока нет официальных подтверждений о погибшем. Также ее представители заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, здание спасти не получится.При этом называть причины инцидента он не стал, призвав дождаться заключения специалистов. Также Воробьев отметил, что местонахождение еще двух человек неизвестно. По его словам, в регионе проверят другие объекты на предмет пожарной безопасности.Также МЧС допустило, что огонь может перекинуться на склады с ГСМ. Как отметил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания.Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20220803/ubytki-1806997527.html
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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье
Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах
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происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, московская область (подмосковье), россия, альфастрахование, ингосстрах, андрей воробьев, коммерческая недвижимость, александр чуприян
16:40 03.08.2022 (обновлено: 18:25 03.08.2022)
 
При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек

При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек, 13 пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один человек погиб и еще 13 пострадали, по уточненным данным, в результате крупного пожара на складе компании Ozon в подмосковной Истре.
Собеседник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
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Вчера, 16:31
Эксперт оценил убытки Ozon от пожара на складе
В свою очередь, Ozon утверждает, что у компании пока нет официальных подтверждений о погибшем. Также ее представители заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.
Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 16:30
"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, здание спасти не получится.

"Пожар, мы видим, масштабный", — сообщил он каналу "Россия 24".

При этом называть причины инцидента он не стал, призвав дождаться заключения специалистов. Также Воробьев отметил, что местонахождение еще двух человек неизвестно. По его словам, в регионе проверят другие объекты на предмет пожарной безопасности.
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:38
Цена расписок Ozon перешла к снижению после новости о пожаре на складе
Также МЧС допустило, что огонь может перекинуться на склады с ГСМ. Как отметил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.

"Расчетное наверняка здесь было — на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за четыре километра, за 1,5-4 километра из водоемов", — сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".

Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания.
Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:58
Союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon
 
ПроисшествияПожар на складе Ozon в ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)РоссияАльфаСтрахованиеИнгосстрахАндрей ВоробьевКоммерческая недвижимостьАлександр Чуприян
 
 
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