https://ria.ru/20220803/pozhar-1806999611.html

После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек

После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек - РИА Новости, 03.08.2022

После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек

Местонахождение двоих человек при пожаре на складе Ozon неизвестно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:35

2022-08-03T16:35

2022-08-03T16:42

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ozon

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Местонахождение двоих человек при пожаре на складе Ozon неизвестно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сведений о погибших нет. Есть пока два человека - не установлено их местонахождения. Пострадали 11 человек, двое обратились за помощью, остальным ничего не угрожает ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon