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После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек - РИА Новости, 03.08.2022
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После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек
После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек - РИА Новости, 03.08.2022
После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек
Местонахождение двоих человек при пожаре на складе Ozon неизвестно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:35
2022-08-03T16:42
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Местонахождение двоих человек при пожаре на складе Ozon неизвестно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сведений о погибших нет. Есть пока два человека - не установлено их местонахождения. Пострадали 11 человек, двое обратились за помощью, остальным ничего не угрожает ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
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московская область (подмосковье)
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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon
16:35 03.08.2022 (обновлено: 16:42 03.08.2022)
 
После пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек

Глава Подмосковья Воробьев: после пожара на складе Ozon неизвестно нахождение двух человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье
Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Местонахождение двоих человек при пожаре на складе Ozon неизвестно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сведений о погибших нет. Есть пока два человека - не установлено их местонахождения. Пострадали 11 человек, двое обратились за помощью, остальным ничего не угрожает ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 16:40
При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек
 
Пожар на складе Ozon в ПодмосковьеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истринский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ozon
 
 
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