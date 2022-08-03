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Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
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Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon
Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon
Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:48
2022-08-03T15:48
происшествия
александр чуприян
илья денисов
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов прибыли на место крупного пожара на складе компании Ozon в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."Для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов", - сказал собеседник агентства.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, александр чуприян, илья денисов, россия, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье
15:48 03.08.2022
 
Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon

Первый замглавы МЧС Чуприян и замминистра Денисов прибыли на место пожара на складе Ozon

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на складе Ozon в городском округе Истра
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов прибыли на место крупного пожара на складе компании Ozon в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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"Для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияАлександр ЧуприянИлья ДенисовРоссияМосковская область (Подмосковье)Истринский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)OzonПожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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