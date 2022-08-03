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Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon

Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon

Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:48

2022-08-03T15:48

2022-08-03T15:48

происшествия

александр чуприян

илья денисов

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ozon

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов прибыли на место крупного пожара на складе компании Ozon в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."Для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220803/ozon-1806952886.html

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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