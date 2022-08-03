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Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon
Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon
Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:48
2022-08-03T15:48
2022-08-03T15:48
происшествия
александр чуприян
илья денисов
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов прибыли на место крупного пожара на складе компании Ozon в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."Для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220803/ozon-1806952886.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр чуприян, илья денисов, россия, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье
Два замминистра МЧС прибыли на место пожара на складе Ozon
Первый замглавы МЧС Чуприян и замминистра Денисов прибыли на место пожара на складе Ozon