https://ria.ru/20220803/pozhar-1806945479.html
На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков
На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков - РИА Новости, 03.08.2022
На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков
Три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, работают на месте крупного пожара на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, также туда... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:37
2022-08-03T14:37
2022-08-03T14:43
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
ozon
россети
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, работают на месте крупного пожара на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, также туда прибыла аварийная бригада Россетей, стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."На месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимация, аварийная бригада Россети. Стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, а также два борта от ГКУ "Московский авиационный центр". На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара", - написала в своём Telegram-канале Витушева.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806939457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), ozon, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье
14:37 03.08.2022 (обновлено: 14:43 03.08.2022)
На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков
Глава округа Истра: на месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков