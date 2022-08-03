https://ria.ru/20220803/pozhar-1806945479.html

На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков

На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков - РИА Новости, 03.08.2022

На месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиков

Три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, работают на месте крупного пожара на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, также туда... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:37

2022-08-03T14:37

2022-08-03T14:43

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

ozon

россети

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, работают на месте крупного пожара на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, также туда прибыла аварийная бригада Россетей, стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."На месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимация, аварийная бригада Россети. Стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, а также два борта от ГКУ "Московский авиационный центр". На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара", - написала в своём Telegram-канале Витушева.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806939457.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), ozon, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье