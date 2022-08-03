https://ria.ru/20220803/pozhar-1806939457.html
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет - РИА Новости, 03.08.2022
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет
Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:20
2022-08-03T14:20
2022-08-03T16:53
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
ка-32
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вылетел вертолет Ка-32", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тыс кв м, сообщило ГУМЧС.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806934159.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ozon, ка-32, пожар на складе ozon в подмосковье
14:20 03.08.2022 (обновлено: 16:53 03.08.2022)
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет
Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье