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На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет - РИА Новости, 03.08.2022
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На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет - РИА Новости, 03.08.2022
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет
Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:20
2022-08-03T16:53
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
ка-32
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вылетел вертолет Ка-32", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тыс кв м, сообщило ГУМЧС.
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происшествия, московская область (подмосковье), ozon, ка-32, пожар на складе ozon в подмосковье
14:20 03.08.2022 (обновлено: 16:53 03.08.2022)
 
На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет

Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожар на складе OZON в Подмосковье
Пожар на складе OZON в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Пожар на складе OZON в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вылетел вертолет Ка-32", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тыс кв м, сообщило ГУМЧС.
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:09
В экстренных службах назвали основные версии пожара на складе Ozon
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)OzonКа-32Пожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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