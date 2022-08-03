https://ria.ru/20220803/pozhar-1806939457.html

На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет

На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет - РИА Новости, 03.08.2022

На тушение крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье вылетел вертолет

Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:20

2022-08-03T14:20

2022-08-03T16:53

происшествия

московская область (подмосковье)

ozon

ка-32

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вылетел вертолет Ка-32", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тыс кв м, сообщило ГУМЧС.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806934159.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), ozon, ка-32, пожар на складе ozon в подмосковье