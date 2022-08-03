https://ria.ru/20220803/pozhar-1806927686.html
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 03.08.2022
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео
Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:54
2022-08-03T13:54
2022-08-03T14:33
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
ozon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806931796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_caa39105455bc5647bf876817cafe9e4.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области.На кадрах видно, что возгорание произошло неподалеку от автомобильной трассы. В воздух поднимается огромный столб черного дыма.Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге составила 20 тысяч квадратных метров, часть кровли обрушилась. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, также дежурят службы скорой помощи.
https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html
московская область (подмосковье)
истринский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806931796_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0464509df97df67e95a667fa0ef8d488.jpg
Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье
Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах
2022-08-03T13:54
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, ozon
13:54 03.08.2022 (обновлено: 14:33 03.08.2022)
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео крупного пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья