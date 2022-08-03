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Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 03.08.2022
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Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 03.08.2022
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео
Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:54
2022-08-03T14:33
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
ozon
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области.На кадрах видно, что возгорание произошло неподалеку от автомобильной трассы. В воздух поднимается огромный столб черного дыма.Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге составила 20 тысяч квадратных метров, часть кровли обрушилась. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, также дежурят службы скорой помощи.
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московская область (подмосковье)
истринский район
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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье
Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, ozon
13:54 03.08.2022 (обновлено: 14:33 03.08.2022)
 
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео

Опубликовано видео крупного пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области.
На кадрах видно, что возгорание произошло неподалеку от автомобильной трассы. В воздух поднимается огромный столб черного дыма.
Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге составила 20 тысяч квадратных метров, часть кровли обрушилась. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, также дежурят службы скорой помощи.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истринский районOzon
 
 
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