https://ria.ru/20220803/pozhar-1806927686.html

Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео

Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 03.08.2022

Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье попал на видео

Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:54

2022-08-03T13:54

2022-08-03T14:33

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

ozon

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли крупный пожар на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области.На кадрах видно, что возгорание произошло неподалеку от автомобильной трассы. В воздух поднимается огромный столб черного дыма.Площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге составила 20 тысяч квадратных метров, часть кровли обрушилась. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, также дежурят службы скорой помощи.

https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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Станислав Ванд

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Кадры пожара на складе Ozon в Подмосковье Склад горит в Петровском в Истринском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2022-08-03T13:54 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, ozon