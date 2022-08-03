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В Макеевке потушили пожар на нефтебазе

В Макеевке потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 03.08.2022

В Макеевке потушили пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Макеевке, начавшийся в результате попадания украинского снаряда, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:22

2022-08-03T11:22

2022-08-03T11:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке, начавшийся в результате попадания украинского снаряда, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о возгорании на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным ведомства, утром в среду украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров.Как сообщили в МЧС ДНР, в 3.30 (совпадает с мск) на линию 101 оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда Макеевки поступила информация о попадании снаряда на территорию нефтебазы в Червоногвардейском районе города. По прибытии было установлено, что в результате попадания взрывоопасного предмета "произошла разгерметизация четырех резервуаров с топливом объемом 60 м3 с последующим горением"."Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 5.32 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены 4 резервуара с топливом объемом 60 м3 каждый. Погибших и пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр