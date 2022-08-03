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В Макеевке потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 03.08.2022
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В Макеевке потушили пожар на нефтебазе
В Макеевке потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 03.08.2022
В Макеевке потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Макеевке, начавшийся в результате попадания украинского снаряда, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:22
2022-08-03T11:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
макеевка
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке, начавшийся в результате попадания украинского снаряда, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о возгорании на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным ведомства, утром в среду украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров.Как сообщили в МЧС ДНР, в 3.30 (совпадает с мск) на линию 101 оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда Макеевки поступила информация о попадании снаряда на территорию нефтебазы в Червоногвардейском районе города. По прибытии было установлено, что в результате попадания взрывоопасного предмета "произошла разгерметизация четырех резервуаров с топливом объемом 60 м3 с последующим горением"."Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 5.32 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены 4 резервуара с топливом объемом 60 м3 каждый. Погибших и пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.
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донецкая народная республика, в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:22 03.08.2022 (обновлено: 11:41 03.08.2022)
 
В Макеевке потушили пожар на нефтебазе

В Макеевке ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший из-за попадания украинского снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы в Донецке
Автомобиль пожарной службы в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль пожарной службы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке, начавшийся в результате попадания украинского снаряда, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о возгорании на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным ведомства, утром в среду украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров.
Как сообщили в МЧС ДНР, в 3.30 (совпадает с мск) на линию 101 оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда Макеевки поступила информация о попадании снаряда на территорию нефтебазы в Червоногвардейском районе города. По прибытии было установлено, что в результате попадания взрывоопасного предмета "произошла разгерметизация четырех резервуаров с топливом объемом 60 м3 с последующим горением".
"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 5.32 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены 4 резервуара с топливом объемом 60 м3 каждый. Погибших и пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.
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