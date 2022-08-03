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На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела
На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела - РИА Новости, 03.08.2022
На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела
Возгорание зафиксировано на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:08
2022-08-03T09:08
2022-08-03T09:08
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макеевка
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Возгорание зафиксировано на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Поступила информация об атаке ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по нефтебазе в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Антропова. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина
На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела
В ДНР заявили, что на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела