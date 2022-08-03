https://ria.ru/20220803/pozhar-1806839446.html

На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела

На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела - РИА Новости, 03.08.2022

На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела

Возгорание зафиксировано на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:08

2022-08-03T09:08

2022-08-03T09:08

в мире

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Возгорание зафиксировано на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Поступила информация об атаке ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по нефтебазе в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Антропова. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220803/golmovskoe-1806833811.html

макеевка

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, украина