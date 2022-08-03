https://ria.ru/20220803/poryadok-1807003697.html
Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает
Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает - РИА Новости, 03.08.2022
Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает
Мир больше не устраивает порядок, продиктованный Соединенными Штатами, пишет экс-советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:45
2022-08-03T16:45
2022-08-03T20:04
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мир больше не устраивает порядок, продиктованный Соединенными Штатами, пишет экс-советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха Шившанкар Менон в статье для Foregn Affairs.Автор заявил о тенденции многих стран к пересмотру сложившихся условий, а причиной ревизионизма он назвал в первую очередь недоверие к Вашингтону в роли мирового гегемона."США возглавили два порядка после Второй мировой войны: кейнсианский, который не проявлял интереса к тому, как государства управляют внутренними делами в биполярном мире холодной войны, а после холодной войны — неолиберальный порядок в однополярном мире, игнорирующем национальный суверенитет и границы там, где это необходимо", — напомнил Менон.По его мнению, оба мироустройства провозглашались "открытыми, основанными на правилах и либеральными", отстаивающими ценности демократии, так называемого свободного рынка, прав человека и верховенства закона. В действительности они опирались на доминирование и императивы военной, политической и экономической мощи США.В попытках усилить влияние Вашингтон отказался от многих международных инструментов урегулирования отношений между государствами, отдаляясь от ООН, ВТО, выходя из различных договоров и нарушая собственные правила. Это отдалило от Америки как крупные государства (Китай, Россию, Германию), так и небольшие.Менон добавил, что недавняя история экономических неудач осложняется неоднократными интервенциями, попытками смены режима и тайными вмешательствами только в этом столетии.По его мнению, по-настоящему многополярный мир только формируется, при этом процесс осложняется отсутствием у множества игроков единого представления о том, на каких принципах этот мир будет основан."В международные отношения вкрадывается своего рода анархия — не анархия в строгом смысле этого слова, а скорее отсутствие центрального организующего начала или гегемона. Ни одна держава не может диктовать условия существующего порядка, а крупные державы не придерживаются четкого набора принципов и норм; трудно установить правила дорожного движения, когда так много стран идут своим путем", — заявил эксперт.Менон при этом высоко оценил региональные объединения государств, имеющие узкую специализацию. По его словам, такие союзы далеки от жестких объединений прошлого.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806903085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), оон, всемирная торговая организация (вто), в мире
16:45 03.08.2022 (обновлено: 20:04 03.08.2022)
Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает
Foreign Affairs: мир разочаровался в американском порядке и занялся ревизионизмом
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Мир больше не устраивает порядок, продиктованный Соединенными Штатами, пишет экс-советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха Шившанкар Менон в статье для Foregn Affairs
.
Автор заявил о тенденции многих стран к пересмотру сложившихся условий, а причиной ревизионизма он назвал в первую очередь недоверие к Вашингтону
в роли мирового гегемона.
"США возглавили два порядка после Второй мировой войны: кейнсианский, который не проявлял интереса к тому, как государства управляют внутренними делами в биполярном мире холодной войны, а после холодной войны — неолиберальный порядок в однополярном мире, игнорирующем национальный суверенитет и границы там, где это необходимо", — напомнил Менон.
По его мнению, оба мироустройства провозглашались "открытыми, основанными на правилах и либеральными", отстаивающими ценности демократии, так называемого свободного рынка, прав человека и верховенства закона. В действительности они опирались на доминирование и императивы военной, политической и экономической мощи США.
В попытках усилить влияние Вашингтон отказался от многих международных инструментов урегулирования отношений между государствами, отдаляясь от ООН
, ВТО
, выходя из различных договоров и нарушая собственные правила. Это отдалило от Америки
как крупные государства (Китай
, Россию
, Германию
), так и небольшие.
"Все видели, как ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, "Большая двадцатка" и другие не смогли принять меры по вопросам развития и, что еще актуальнее, долгового кризиса, охватившего развивающиеся страны, усугубленного пандемией COVID-19 и продовольственной и энергетической инфляцией", — продолжил автор статьи.
Менон добавил, что недавняя история экономических неудач осложняется неоднократными интервенциями, попытками смены режима и тайными вмешательствами только в этом столетии.
По его мнению, по-настоящему многополярный мир только формируется, при этом процесс осложняется отсутствием у множества игроков единого представления о том, на каких принципах этот мир будет основан.
"В международные отношения вкрадывается своего рода анархия — не анархия в строгом смысле этого слова, а скорее отсутствие центрального организующего начала или гегемона. Ни одна держава не может диктовать условия существующего порядка, а крупные державы не придерживаются четкого набора принципов и норм; трудно установить правила дорожного движения, когда так много стран идут своим путем", — заявил эксперт.
Менон при этом высоко оценил региональные объединения государств, имеющие узкую специализацию. По его словам, такие союзы далеки от жестких объединений прошлого.
"Последнее десятилетие принесло целый ряд плюрилатеральных и многосторонних соглашений, включая Quad, БРИКС, ШОС, I2U2 (объединение, в которое входят Израиль, Индия, ОАЭ и США). Каждая проблема, кажется, рождает новую аббревиатуру. Эти договоренности целесообразны и служат определенным целям. И хотя они могут помочь укрепить определенные двусторонние отношения, они и близко не похожи на жесткие союзы или блоки эпохи холодной войны", — подчеркнул он.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы
и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.