https://ria.ru/20220803/poryadok-1807003697.html

Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает

Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает - РИА Новости, 03.08.2022

Foreign Affairs: американский миропорядок больше никого не устраивает

Мир больше не устраивает порядок, продиктованный Соединенными Штатами, пишет экс-советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:45

2022-08-03T16:45

2022-08-03T20:04

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мир больше не устраивает порядок, продиктованный Соединенными Штатами, пишет экс-советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха Шившанкар Менон в статье для Foregn Affairs.Автор заявил о тенденции многих стран к пересмотру сложившихся условий, а причиной ревизионизма он назвал в первую очередь недоверие к Вашингтону в роли мирового гегемона."США возглавили два порядка после Второй мировой войны: кейнсианский, который не проявлял интереса к тому, как государства управляют внутренними делами в биполярном мире холодной войны, а после холодной войны — неолиберальный порядок в однополярном мире, игнорирующем национальный суверенитет и границы там, где это необходимо", — напомнил Менон.По его мнению, оба мироустройства провозглашались "открытыми, основанными на правилах и либеральными", отстаивающими ценности демократии, так называемого свободного рынка, прав человека и верховенства закона. В действительности они опирались на доминирование и императивы военной, политической и экономической мощи США.В попытках усилить влияние Вашингтон отказался от многих международных инструментов урегулирования отношений между государствами, отдаляясь от ООН, ВТО, выходя из различных договоров и нарушая собственные правила. Это отдалило от Америки как крупные государства (Китай, Россию, Германию), так и небольшие.Менон добавил, что недавняя история экономических неудач осложняется неоднократными интервенциями, попытками смены режима и тайными вмешательствами только в этом столетии.По его мнению, по-настоящему многополярный мир только формируется, при этом процесс осложняется отсутствием у множества игроков единого представления о том, на каких принципах этот мир будет основан."В международные отношения вкрадывается своего рода анархия — не анархия в строгом смысле этого слова, а скорее отсутствие центрального организующего начала или гегемона. Ни одна держава не может диктовать условия существующего порядка, а крупные державы не придерживаются четкого набора принципов и норм; трудно установить правила дорожного движения, когда так много стран идут своим путем", — заявил эксперт.Менон при этом высоко оценил региональные объединения государств, имеющие узкую специализацию. По его словам, такие союзы далеки от жестких объединений прошлого.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806903085.html

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/gegemoniya-1803023381.html

https://ria.ru/20220803/lavrov-1806835051.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), оон, всемирная торговая организация (вто), в мире