Адыгея поможет подготовить школы в Херсонской области к приему детей
© Фото : Пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи посетил с рабочим визитом Генический район Херсонской области
МАЙКОП, 3 авг – РИА Новости. Адыгея поможет подшефному Геническому району Херсонской области Украины подготовить школы и детсады к учебному году и примет около 500 детей в оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в подшефный республике Генический район Херсонской области, там он в сопровождении главы военно-гражданской администрации Андрея Клочко осмотрел детские сады, школы, дворовые территории, пострадавшие от обстрелов дома, и пообщался с местными жителями, отмечается в релизе.
"Адыгея окажет Геническому району помощь в решении первоочередных задач: подготовка школ и детских садов к новому учебному году и отопительному сезону, налаживание работы больниц и мобильных медицинских бригад, помощь аграриям в организации производства и переработки, восстановление инфраструктуры и разрушенных домов, строительство детских площадок, наведение санитарного порядка", - говорится в сообщении.
Кумпилов наметил фронт первоочередных ремонтных работ на соцобъектах и обозначил задачу по поставкам необходимого оборудования, после чего встретился со школьниками и их родителями.
"Для ребят будет организован отдых в детских оздоровительных лагерях Адыгеи. Всего в Адыгею направятся на отдых около 500 детей. Кумпилов подробно ответил на все вопросы и заверил родителей, что их дети в республике – желанные гости. Их обеспечат всем необходимым, и ребята будут находиться в полной безопасности", - добавляется в релизе.
Также Кумпилов провел рабочую встречу с председателем правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым, с которым обсудил первоочередные задачи, которые будут решаться в ближайшие дни. Отмечается, что республика продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям района: машины с продуктами будут направляться в Геническ каждые 10 дней, готовятся к отправке лекарства и медоборудование, для медобследования сельского населения прибудет мобильный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. В школы будет завозиться современное оборудование, на пришкольных участках построят спортивные сооружения, в образовательных учреждениях запланировано обустройство ограждений, систем противопожарной безопасности и видеонаблюдения, отмечает пресс-служба.