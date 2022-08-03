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Адыгея поможет подготовить школы в Херсонской области к приему детей

Адыгея поможет подготовить школы в Херсонской области к приему детей - РИА Новости, 03.08.2022

Адыгея поможет подготовить школы в Херсонской области к приему детей

Адыгея поможет подшефному Геническому району Херсонской области Украины подготовить школы и детсады к учебному году и примет около 500 детей в оздоровительные... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:27

2022-08-03T18:27

2022-08-03T18:27

республика адыгея

республика адыгея

херсонская область

геническ

мурат кумпилов

сергей елисеев

общество

украина

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МАЙКОП, 3 авг – РИА Новости. Адыгея поможет подшефному Геническому району Херсонской области Украины подготовить школы и детсады к учебному году и примет около 500 детей в оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в подшефный республике Генический район Херсонской области, там он в сопровождении главы военно-гражданской администрации Андрея Клочко осмотрел детские сады, школы, дворовые территории, пострадавшие от обстрелов дома, и пообщался с местными жителями, отмечается в релизе.Кумпилов наметил фронт первоочередных ремонтных работ на соцобъектах и обозначил задачу по поставкам необходимого оборудования, после чего встретился со школьниками и их родителями.Также Кумпилов провел рабочую встречу с председателем правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым, с которым обсудил первоочередные задачи, которые будут решаться в ближайшие дни. Отмечается, что республика продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям района: машины с продуктами будут направляться в Геническ каждые 10 дней, готовятся к отправке лекарства и медоборудование, для медобследования сельского населения прибудет мобильный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. В школы будет завозиться современное оборудование, на пришкольных участках построят спортивные сооружения, в образовательных учреждениях запланировано обустройство ограждений, систем противопожарной безопасности и видеонаблюдения, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220622/soglasie-1797413514.html

республика адыгея

херсонская область

геническ

украина

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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