https://ria.ru/20220803/pogoda-1806882209.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 03.08.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:53
2022-08-03T11:53
2022-08-03T11:53
общество
россия
погода
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В понедельник кратковременные дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой, когда днем будет порядка 24-25 градусов тепла. Жара спадет, но погода будет достаточно комфортной", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик Позднякова: жара в Москве на следующей неделе спадет, погода будет комфортной
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В понедельник кратковременные дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой, когда днем будет порядка 24-25 градусов тепла. Жара спадет, но погода будет достаточно комфортной", - сказала Позднякова.