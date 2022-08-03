https://ria.ru/20220803/pogoda-1806882209.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 03.08.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:53

2022-08-03T11:53

2022-08-03T11:53

общество

россия

погода

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В понедельник кратковременные дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой, когда днем будет порядка 24-25 градусов тепла. Жара спадет, но погода будет достаточно комфортной", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, погода