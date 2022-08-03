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Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 03.08.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 03.08.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:53
2022-08-03T11:53
общество
россия
погода
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В понедельник кратковременные дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой, когда днем будет порядка 24-25 градусов тепла. Жара спадет, но погода будет достаточно комфортной", - сказала Позднякова.
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общество, россия, погода
11:53 03.08.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Позднякова: жара в Москве на следующей неделе спадет, погода будет комфортной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара на следующей неделе в Москве спадет, но погода будет комфортной - около плюс 25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В понедельник кратковременные дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой, когда днем будет порядка 24-25 градусов тепла. Жара спадет, но погода будет достаточно комфортной", - сказала Позднякова.
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