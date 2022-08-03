https://ria.ru/20220803/pogoda-1806858434.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.08.2022
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:35
2022-08-03T10:35
2022-08-03T10:35
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-33 градусов в столице действует до 9.00 5 августа.Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за пожарной опасности. Предупреждение действует с 12.00 3 августа до 12.00 5 августа.
https://ria.ru/20220728/moskva-1805598433.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары