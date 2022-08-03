https://ria.ru/20220803/pogoda-1806858434.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.08.2022

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:35

2022-08-03T10:35

2022-08-03T10:35

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-33 градусов в столице действует до 9.00 5 августа.Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за пожарной опасности. Предупреждение действует с 12.00 3 августа до 12.00 5 августа.

https://ria.ru/20220728/moskva-1805598433.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), общество