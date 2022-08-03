Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220803/podmoskove-1807004607.html
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники - РИА Новости, 03.08.2022
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники
Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:47
2022-08-03T16:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
камаз (завод)
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/93/1559809313_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_86a14ed55e2178c269ca2e888888d3ff.jpg
КРАСНОГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр строительства Подмосковья Владимир Локтев.Ранее глава Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что при активной эксплуатации средний срок службы строительной техники составляет около четырех лет, при этом ежегодно рекомендуется обновлять до 25% от общего объема. Из-за санкций ряд ведущих производителей ограничил поставки грузовиков, бульдозеров, экскаваторов и запчастей для обслуживания ранее поставленной техники."На сегодняшний день ни с одной площадки не поступало жалоб о невозможности ремонта. У нас в стране есть хорошие производители, это КАМАЗ, хорошую технику выпускают в Белоруссии. Также активно поставляет свою технику Китай, есть достаточно много аналогов европейских производителей, и я думаю, что проблем не возникнет и в дальнейшем и все запланированные объекты будут сдаваться в срок или раньше", - сказал Локтев.
https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/93/1559809313_174:0:2841:2000_1920x0_80_0_0_674e1008dde41e167fc5dd6f45340485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), камаз (завод), строительство
16:47 03.08.2022
 

Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники

© Министерство строительного комплекса Московской областиМинистр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев
© Министерство строительного комплекса Московской области
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр строительства Подмосковья Владимир Локтев.
Ранее глава Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что при активной эксплуатации средний срок службы строительной техники составляет около четырех лет, при этом ежегодно рекомендуется обновлять до 25% от общего объема. Из-за санкций ряд ведущих производителей ограничил поставки грузовиков, бульдозеров, экскаваторов и запчастей для обслуживания ранее поставленной техники.
Свалка в лесу - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 17:08Новости Подмосковья
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
"На сегодняшний день ни с одной площадки не поступало жалоб о невозможности ремонта. У нас в стране есть хорошие производители, это КАМАЗ, хорошую технику выпускают в Белоруссии. Также активно поставляет свою технику Китай, есть достаточно много аналогов европейских производителей, и я думаю, что проблем не возникнет и в дальнейшем и все запланированные объекты будут сдаваться в срок или раньше", - сказал Локтев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КамАЗ (завод)Строительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала