https://ria.ru/20220803/podmoskove-1807004607.html

Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники

Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники - РИА Новости, 03.08.2022

Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники

Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:47

2022-08-03T16:47

2022-08-03T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

камаз (завод)

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/93/1559809313_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_86a14ed55e2178c269ca2e888888d3ff.jpg

КРАСНОГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр строительства Подмосковья Владимир Локтев.Ранее глава Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что при активной эксплуатации средний срок службы строительной техники составляет около четырех лет, при этом ежегодно рекомендуется обновлять до 25% от общего объема. Из-за санкций ряд ведущих производителей ограничил поставки грузовиков, бульдозеров, экскаваторов и запчастей для обслуживания ранее поставленной техники."На сегодняшний день ни с одной площадки не поступало жалоб о невозможности ремонта. У нас в стране есть хорошие производители, это КАМАЗ, хорошую технику выпускают в Белоруссии. Также активно поставляет свою технику Китай, есть достаточно много аналогов европейских производителей, и я думаю, что проблем не возникнет и в дальнейшем и все запланированные объекты будут сдаваться в срок или раньше", - сказал Локтев.

https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), камаз (завод), строительство