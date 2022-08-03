https://ria.ru/20220803/podmoskove-1807004607.html
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники - РИА Новости, 03.08.2022
Власти Подмосковья не видят угрозы нехватки строительной техники
Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:47
2022-08-03T16:47
2022-08-03T16:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
камаз (завод)
строительство
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КРАСНОГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр строительства Подмосковья Владимир Локтев.Ранее глава Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что при активной эксплуатации средний срок службы строительной техники составляет около четырех лет, при этом ежегодно рекомендуется обновлять до 25% от общего объема. Из-за санкций ряд ведущих производителей ограничил поставки грузовиков, бульдозеров, экскаваторов и запчастей для обслуживания ранее поставленной техники."На сегодняшний день ни с одной площадки не поступало жалоб о невозможности ремонта. У нас в стране есть хорошие производители, это КАМАЗ, хорошую технику выпускают в Белоруссии. Также активно поставляет свою технику Китай, есть достаточно много аналогов европейских производителей, и я думаю, что проблем не возникнет и в дальнейшем и все запланированные объекты будут сдаваться в срок или раньше", - сказал Локтев.
https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), камаз (завод), строительство
КРАСНОГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Власти Московской области не видят угрозы нехватки строительной техники и срыва сроков строительства социальных объектов, сообщил РИА Новости министр строительства Подмосковья Владимир Локтев.
Ранее глава Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что при активной эксплуатации средний срок службы строительной техники составляет около четырех лет, при этом ежегодно рекомендуется обновлять до 25% от общего объема. Из-за санкций ряд ведущих производителей ограничил поставки грузовиков, бульдозеров, экскаваторов и запчастей для обслуживания ранее поставленной техники.
"На сегодняшний день ни с одной площадки не поступало жалоб о невозможности ремонта. У нас в стране есть хорошие производители, это КАМАЗ, хорошую технику выпускают в Белоруссии. Также активно поставляет свою технику Китай, есть достаточно много аналогов европейских производителей, и я думаю, что проблем не возникнет и в дальнейшем и все запланированные объекты будут сдаваться в срок или раньше", - сказал Локтев.