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Кулеба считает, что продуктовая сделка не приведет к переговорам с Москвой - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/peregovory-1807029680.html
Кулеба считает, что продуктовая сделка не приведет к переговорам с Москвой
Кулеба считает, что продуктовая сделка не приведет к переговорам с Москвой - РИА Новости, 03.08.2022
Кулеба считает, что продуктовая сделка не приведет к переговорам с Москвой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласен с Турцией насчет того, что "продуктовая сделка" приведет к более широкой договоренности Киева и Москвы. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:44
2022-08-03T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласен с Турцией насчет того, что "продуктовая сделка" приведет к более широкой договоренности Киева и Москвы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Что касается более обнадеживающих сигналов, посылаемых сейчас Турцией, что договоренность по зерну – это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, то мы не разделяем этого оптимизма", - сказал Кулеба в интервью агентству "Укринформ".Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них будут совершенно другие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220801/zerno-1806388561.html
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в мире, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
17:44 03.08.2022
 
Кулеба считает, что продуктовая сделка не приведет к переговорам с Москвой

Кулеба считает, что продуктовая сделка не приведет к расширению переговоров с Москвой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласен с Турцией насчет того, что "продуктовая сделка" приведет к более широкой договоренности Киева и Москвы.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном
"Что касается более обнадеживающих сигналов, посылаемых сейчас Турцией, что договоренность по зерну – это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, то мы не разделяем этого оптимизма", - сказал Кулеба в интервью агентству "Укринформ".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них будут совершенно другие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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