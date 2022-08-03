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США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря - РИА Новости, 03.08.2022
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США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря - РИА Новости, 03.08.2022
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря
Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:49
2022-08-03T00:53
визит пелоси на тайвань
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
южно-китайское море
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в свете визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Я могу подтвердить, что ударная группа "Рональд Рейган", в том числе авианосец "Рональд Рейган" (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводят рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море", - сообщил представитель командования.Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вопреки протестам Пекина, прибыла на остров Тайвань. На фоне ее визита СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что близ острова курсируют американские военные суда.Пекин в ответ на визит Пелоси уже начал учебные военные маневры в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня.
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визит пелоси на тайвань, в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, южно-китайское море, министерство обороны сша
00:49 03.08.2022 (обновлено: 00:53 03.08.2022)
 
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря

Пентагон подтвердил размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia CoАвианосец ВМС США "Рональд Рейган"
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia Co
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в свете визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Я могу подтвердить, что ударная группа "Рональд Рейган", в том числе авианосец "Рональд Рейган" (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводят рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море", - сообщил представитель командования.
Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вопреки протестам Пекина, прибыла на остров Тайвань. На фоне ее визита СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что близ острова курсируют американские военные суда.
Пекин в ответ на визит Пелоси уже начал учебные военные маневры в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 20:49В мире
"Явная провокация". МИД РФ осудил визит Пелоси на Тайвань
 
Визит Пелоси на ТайваньВ миреНэнси ПелосиСШАТайваньЮжно-Китайское мореМинистерство обороны США
 
 
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