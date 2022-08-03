https://ria.ru/20220803/pentagon-1806815164.html

США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря

США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря - РИА Новости, 03.08.2022

США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря

Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T00:49

2022-08-03T00:49

2022-08-03T00:53

визит пелоси на тайвань

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

южно-китайское море

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в свете визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Я могу подтвердить, что ударная группа "Рональд Рейган", в том числе авианосец "Рональд Рейган" (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводят рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море", - сообщил представитель командования.Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вопреки протестам Пекина, прибыла на остров Тайвань. На фоне ее визита СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что близ острова курсируют американские военные суда.Пекин в ответ на визит Пелоси уже начал учебные военные маневры в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/provokatsiya-1806792628.html

сша

тайвань

южно-китайское море

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визит пелоси на тайвань, в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, южно-китайское море, министерство обороны сша