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США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря - РИА Новости, 03.08.2022
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря
Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:49
2022-08-03T00:49
2022-08-03T00:53
визит пелоси на тайвань
в мире
нэнси пелоси
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южно-китайское море
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в свете визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Я могу подтвердить, что ударная группа "Рональд Рейган", в том числе авианосец "Рональд Рейган" (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводят рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море", - сообщил представитель командования.Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вопреки протестам Пекина, прибыла на остров Тайвань. На фоне ее визита СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что близ острова курсируют американские военные суда.Пекин в ответ на визит Пелоси уже начал учебные военные маневры в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/provokatsiya-1806792628.html
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визит пелоси на тайвань, в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, южно-китайское море, министерство обороны сша
00:49 03.08.2022 (обновлено: 00:53 03.08.2022)
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря
Пентагон подтвердил размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря