https://ria.ru/20220803/pelosi-1807077369.html

WP: Пелоси визитом на Тайвань поставила Байдена в неловкое положение

WP: Пелоси визитом на Тайвань поставила Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 03.08.2022

WP: Пелоси визитом на Тайвань поставила Байдена в неловкое положение

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань нельзя назвать разумным шагом, и теперь Белому дому и лично президенту Джо Байдену... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:49

2022-08-03T19:49

2022-08-03T21:40

в мире

цай инвэнь

ван и (политик)

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань нельзя назвать разумным шагом, и теперь Белому дому и лично президенту Джо Байдену придется реагировать и ограничивать последствия этого действия, говорится в редакционной статье The Washington Post.Издание назвало визит парламентария на остров демонстрацией высоких принципов, однако указало на неразумность и несвоевременность этого поступка. Так, в ответ на действия Пелоси Китай объявил о начале учений в территориальных водах острова.Редакция WP поддержала позицию Пелоси в отношении Тайваня, однако выразила несогласие с методами политика. По мнению репортеров, спикер поступила неблагоразумно.Спикеру палаты представителей стало сложнее изменить планы без ущерба репутации, а председателю КНР — труднее ужесточать ответ на эту поездку."Было бы гораздо лучше, если бы президент с глазу на глаз, лично и недвусмысленно заявил Пелоси, что так поступать нельзя", — подчеркнула редакция.Газета напомнила о тайваньском кризисе 1995-1996 годов, когда Китай устроил запуск ракет у берегов острова в качестве возмездия за визит президента частично признанного государства в Штаты, а последние направили в регион группу военных кораблей. В итоге Китай отступил."Теперь администрации Байдена остается надеяться, что она точно так же сумеет поддержать мир и территориальную целостность Тайваня в противостоянии с Китаем, который намного сильнее", — продолжила редакция.Отмечается, что в Вашингтоне обещают не менять позицию относительно политики "одного Китая", несмотря на визит Пелоси на Тайвань. Байден уже направил авианосную группу к берегам острова.Также редакция призвала США не жертвовать принципами, не поддаваться на "угрозы" Китая, но тщательнее думать, прежде чем вступать в противостояние с ним.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, а потом покинула остров. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806903085.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806844489.html

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

тайвань

китай

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в мире, цай инвэнь, ван и (политик), тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань