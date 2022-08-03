Белый дом при желании мог отменить визит Пелоси на Тайвань, заявил эксперт
Эксперт Тимофеев: Белый дом при желании мог не допустить визит Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Претензии Китая к США на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются обоснованными: американская история показывает, что если администрация президента США действительно против каких-либо действий конгресса, то она сделает все, чтобы их не допустить, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"История отношений конгресса и администрации США показывает, что когда администрация действительно против тех или иных действий конгресса, они делают все, чтобы конгрессу помешать. Такие случаи в истории были, но тут этого нет, что дает, в общем, основания китайским нашим друзьям говорить о том, что, ну да, это лукавство", - сказал эксперт в рамках круглого стола о китайско-американских отношениях в контексте визита Пелоси на Тайвань, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, аргументы США о якобы самостоятельном решении Пелоси лететь на Тайвань звучат не очень правдоподобно, и Китай такую позицию не принимает.
"Хорошо, если есть у вас конфликт, если есть позиция администрации, если есть позиция конгресса, то почему администрация содействует движениям конгрессвуман. Ну взяла бы она билет на самолет и полетела бы сама, что вы суетитесь с этими маневрами и так далее. И они (КНР - ред.) вот эту позицию о том, что мол должны защитить, содействовать, это "наши полномочия, безопасность нашего третьего лица", они это не принимают... Значит, вы как бы говорите одно, а делаете другое", - указал эксперт.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.