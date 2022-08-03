https://ria.ru/20220803/pelosi-1806988271.html

Белый дом при желании мог отменить визит Пелоси на Тайвань, заявил эксперт

Белый дом при желании мог отменить визит Пелоси на Тайвань, заявил эксперт - РИА Новости, 03.08.2022

Белый дом при желании мог отменить визит Пелоси на Тайвань, заявил эксперт

Претензии Китая к США на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются обоснованными: американская история показывает, что если РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:08

2022-08-03T16:08

2022-08-03T16:08

в мире

цай инвэнь

тайвань

мид кнр

китай

сша

ван и (политик)

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Претензии Китая к США на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются обоснованными: американская история показывает, что если администрация президента США действительно против каких-либо действий конгресса, то она сделает все, чтобы их не допустить, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."История отношений конгресса и администрации США показывает, что когда администрация действительно против тех или иных действий конгресса, они делают все, чтобы конгрессу помешать. Такие случаи в истории были, но тут этого нет, что дает, в общем, основания китайским нашим друзьям говорить о том, что, ну да, это лукавство", - сказал эксперт в рамках круглого стола о китайско-американских отношениях в контексте визита Пелоси на Тайвань, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, аргументы США о якобы самостоятельном решении Пелоси лететь на Тайвань звучат не очень правдоподобно, и Китай такую позицию не принимает."Хорошо, если есть у вас конфликт, если есть позиция администрации, если есть позиция конгресса, то почему администрация содействует движениям конгрессвуман. Ну взяла бы она билет на самолет и полетела бы сама, что вы суетитесь с этими маневрами и так далее. И они (КНР - ред.) вот эту позицию о том, что мол должны защитить, содействовать, это "наши полномочия, безопасность нашего третьего лица", они это не принимают... Значит, вы как бы говорите одно, а делаете другое", - указал эксперт.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/shos-1806898502.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html

тайвань

китай

сша

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в мире, цай инвэнь, тайвань, мид кнр, китай, сша, ван и (политик), визит пелоси на тайвань