Рейтинг@Mail.ru
Пелоси прилетела в Южную Корею - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806974259.html
Пелоси прилетела в Южную Корею
Пелоси прилетела в Южную Корею - РИА Новости, 03.08.2022
Пелоси прилетела в Южную Корею
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с американской парламентской делегацией благополучно прибыла в Южную Корею после визита на Тайвань,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:39
2022-08-03T16:56
в мире
тайвань
южная корея
нэнси пелоси
сша
цай инвэнь
китай
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806986485_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_4564c3b4ff2a1a513ea59f1e01f24adc.jpg
СЕУЛ, 3 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с американской парламентской делегацией благополучно прибыла в Южную Корею после визита на Тайвань, передает агентство Ренхап.Чартерный C-40C с парламентарием на борту приземлился на американской авиабазе Осан в провинции Кенгидо в 21:26 (15:26 мск). Сообщается, что Пелоси остановилась в отеле в округе Йонсан в Сеуле. Это первый визит спикера палаты представителей США в Южную Корею с 2002 года после Денниса Хастерта.Пелоси по плану должна 4 августа встретиться со спикером парламента Южной Кореи Ким Чжин Пхё. В мероприятии также поучаствуют лидеры фракций двух основных партий Южной Кореи — правящей консервативной партии "Гражданская сила" и Объединенной демократической партии, которая обладает большинством в парламенте. На встрече обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, климатические проблемы и другие аспекты.Кроме того, появилась информация, что позже Пелоси может посетить пункт Пханмунджом на межкорейской границе и встретиться с военнослужащими, возможно, она сделает заявление в отношении Северной Кореи.Пелоси в ходе азиатского турне также посетила Тайвань, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года после Ньюта Гингрича.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806857741.html
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html
тайвань
южная корея
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806986485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f97cf796533dd88d67a51f56d9bad3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, южная корея, нэнси пелоси, сша, цай инвэнь, китай, мид кнр, визит пелоси на тайвань, ван и (политик)
15:39 03.08.2022 (обновлено: 16:56 03.08.2022)
 
Пелоси прилетела в Южную Корею

Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Южную Корею

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 3 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с американской парламентской делегацией благополучно прибыла в Южную Корею после визита на Тайвань, передает агентство Ренхап.
Чартерный C-40C с парламентарием на борту приземлился на американской авиабазе Осан в провинции Кенгидо в 21:26 (15:26 мск). Сообщается, что Пелоси остановилась в отеле в округе Йонсан в Сеуле. Это первый визит спикера палаты представителей США в Южную Корею с 2002 года после Денниса Хастерта.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 10:31
"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань
Пелоси по плану должна 4 августа встретиться со спикером парламента Южной Кореи Ким Чжин Пхё. В мероприятии также поучаствуют лидеры фракций двух основных партий Южной Кореи — правящей консервативной партии "Гражданская сила" и Объединенной демократической партии, которая обладает большинством в парламенте. На встрече обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, климатические проблемы и другие аспекты.
Кроме того, появилась информация, что позже Пелоси может посетить пункт Пханмунджом на межкорейской границе и встретиться с военнослужащими, возможно, она сделает заявление в отношении Северной Кореи.
Пелоси в ходе азиатского турне также посетила Тайвань, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года после Ньюта Гингрича.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:20
В Кремле прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:26
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
 
В миреТайваньЮжная КореяНэнси ПелосиСШАЦай ИнвэньКитайМИД КНРВизит Пелоси на ТайваньВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала