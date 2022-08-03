https://ria.ru/20220803/pelosi-1806974259.html

Пелоси прилетела в Южную Корею

Пелоси прилетела в Южную Корею - РИА Новости, 03.08.2022

Пелоси прилетела в Южную Корею

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с американской парламентской делегацией благополучно прибыла в Южную Корею после визита на Тайвань,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:39

2022-08-03T15:39

2022-08-03T16:56

в мире

тайвань

южная корея

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сша

цай инвэнь

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мид кнр

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СЕУЛ, 3 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с американской парламентской делегацией благополучно прибыла в Южную Корею после визита на Тайвань, передает агентство Ренхап.Чартерный C-40C с парламентарием на борту приземлился на американской авиабазе Осан в провинции Кенгидо в 21:26 (15:26 мск). Сообщается, что Пелоси остановилась в отеле в округе Йонсан в Сеуле. Это первый визит спикера палаты представителей США в Южную Корею с 2002 года после Денниса Хастерта.Пелоси по плану должна 4 августа встретиться со спикером парламента Южной Кореи Ким Чжин Пхё. В мероприятии также поучаствуют лидеры фракций двух основных партий Южной Кореи — правящей консервативной партии "Гражданская сила" и Объединенной демократической партии, которая обладает большинством в парламенте. На встрече обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, климатические проблемы и другие аспекты.Кроме того, появилась информация, что позже Пелоси может посетить пункт Пханмунджом на межкорейской границе и встретиться с военнослужащими, возможно, она сделает заявление в отношении Северной Кореи.Пелоси в ходе азиатского турне также посетила Тайвань, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года после Ньюта Гингрича.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806857741.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html

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южная корея

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, южная корея, нэнси пелоси, сша, цай инвэнь, китай, мид кнр, визит пелоси на тайвань, ван и (политик)